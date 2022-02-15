57,5% українців готові обороняти свій населений пункт у разі вторгнення Росії, зокрема 37,3% візьмуть до рук зброю. Ці показники зросли проти грудня 2021 року, коли здійснювалося попереднє подібне опитування.

Про це свідчать дані соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології, оприлюднені 15 лютого.

Якщо у грудні 2021 року опір Росії в разі вторгнення були готові чинити 50,2% опитаних українців, то зараз — 57,5%. Два місяці тому збройний опір російським інтервентам чинили б 33,3% респондентів, нині ж показник зріс до 37,3%.

Окрім того, 25% українців чинитимуть опір акціями громадянської непокори (у грудні 2021 року — 21,7%); 12,4% українців — виїдуть у безпечніший регіон (було 14,8%); 7,5% — виїдуть за кордону (проти 9,8%); 17,9% — нічого не робитимуть (два місяці тому — 18,6%). Ще 7,6% не знають, як діятимуть у разі російського вторгнення, а 1,2% відмовилися відповідати.

За спостереженнями соціологів, найбільше готових до активного спротиву Росії українців мешкає на заході України (72,2%), а найменше — на сході (30,5%). При цьому з грудня 2021 року зросла кількість охочих до спротиву на заході та в центрі України, а на сході — зменшилася, але в межах статистичної похибки.

"Загалом результати опитування засвідчують, що українці чинитимуть опір російським інтервентам", — підсумовують у КМІС.

Опитування було здійснене протягом 5-13 лютого 2022 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 2004 респондентів віком від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим і окупованого Донбасу).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% —для показників, близьких до 50%; 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% — для показників, близьких до 10%, 1,1% — для показників, близьких до 5%.

Замовник опитування не вказаний.

Що відомо

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