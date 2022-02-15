57,5% українців готові обороняти свій населений пункт у разі вторгнення Росії, зокрема 37,3% візьмуть до рук зброю. Ці показники зросли проти грудня 2021 року, коли здійснювалося попереднє подібне опитування.
Про це свідчать дані соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології, оприлюднені 15 лютого.
Якщо у грудні 2021 року опір Росії в разі вторгнення були готові чинити 50,2% опитаних українців, то зараз — 57,5%. Два місяці тому збройний опір російським інтервентам чинили б 33,3% респондентів, нині ж показник зріс до 37,3%.
Окрім того, 25% українців чинитимуть опір акціями громадянської непокори (у грудні 2021 року — 21,7%); 12,4% українців — виїдуть у безпечніший регіон (було 14,8%); 7,5% — виїдуть за кордону (проти 9,8%); 17,9% — нічого не робитимуть (два місяці тому — 18,6%). Ще 7,6% не знають, як діятимуть у разі російського вторгнення, а 1,2% відмовилися відповідати.
За спостереженнями соціологів, найбільше готових до активного спротиву Росії українців мешкає на заході України (72,2%), а найменше — на сході (30,5%). При цьому з грудня 2021 року зросла кількість охочих до спротиву на заході та в центрі України, а на сході — зменшилася, але в межах статистичної похибки.
"Загалом результати опитування засвідчують, що українці чинитимуть опір російським інтервентам", — підсумовують у КМІС.
Опитування було здійснене протягом 5-13 лютого 2022 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 2004 респондентів віком від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим і окупованого Донбасу).
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% —для показників, близьких до 50%; 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% — для показників, близьких до 10%, 1,1% — для показників, близьких до 5%.
Замовник опитування не вказаний.
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Що відомо
- Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.
- Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Але секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
- 13 лютого Україна скликала зустріч країн-учасниць Віденського документа включно з Росією на 15 лютого. На такий крок наша країна пішла після того, як Москва не надала Україні пояснень щодо військових навчань. Але у РФ відповіли, що участі в зустрічі брати не будуть.
- Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. Україна і Захід заявили, що таке визнання означатиме вихід Росії з Мінських домовленостей. Володимир Путін же вважає, що депутати РФ "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".
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