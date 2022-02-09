Населення шести країн Європейського Союзу — Польщі, Румунії, Швеції, Німеччини, Італії та Франції — схиляється до того, що Росія здійснить вторгнення в Україну вже у 2022 році. Більшість громадян також вважають, що НАТО і ЄС повинні бути на боці Києва.

Про це свідчить опитування Європейської ради з міжнародних справ, оприлюднене 9 лютого.

Опитування охопило сім країн (окрім згаданих, ще Фінляндію), де мешкають майже дві треті всього населення ЄС. Лише у Фінляндії менше половини респондентів (44%) вважають імовірною загрозу нападу РФ на Україну у 2022 році, тоді як у Франції таких 51%, в Італії та Німеччині — по 52%, у Швеції — 55%, у Румунії — 64%, а в Польщі — 73%.

"Президент Росії Володимир Путін домігся обговорення питання європейського безпекового порядку. Та на подив багатьох оглядачів і, ймовірно, самого Путіна, це спричинилося до геополітичного пробудження серед європейців", — пишуть автори дослідження Іван Крастєв і Марк Леонард із Європейської ради з міжнародних справ.

Більшість опитаних європейців також вважає, що в разі вторгнення Росії в Україну на допомогу останній мають прийти передусім НАТО (62%), ЄС (60%), США (54%), Німеччина (49%), Франція (47%) та Велика Британія (44%).

Крім того, опитані в семи країнах ЄС схильні вважати, що Росія загрожує не лише Україні, а й Європі — передусім у сферах енергетики (57%), воєнних дій та кібервійни (по 55%), економіки (54%) і дещо менше — міграції (48%, при цьому 14% не визначилися з відповіддю).

"Результати дослідження вказують на чотири головні спостереження: війна в Європі вже не є немислимою; ми повинні відповісти на агресію Росії, найбільші острахи європейців, пов’язані з кризою, відрізняються залежно від країни, а європейські уряди повинні готуватися до надзвичайних ситуацій, щоб полегшити тягар для населення", — висновують Крастєв і Леонард.

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