Населення шести країн Європейського Союзу — Польщі, Румунії, Швеції, Німеччини, Італії та Франції — схиляється до того, що Росія здійснить вторгнення в Україну вже у 2022 році. Більшість громадян також вважають, що НАТО і ЄС повинні бути на боці Києва.
Про це свідчить опитування Європейської ради з міжнародних справ, оприлюднене 9 лютого.
Опитування охопило сім країн (окрім згаданих, ще Фінляндію), де мешкають майже дві треті всього населення ЄС. Лише у Фінляндії менше половини респондентів (44%) вважають імовірною загрозу нападу РФ на Україну у 2022 році, тоді як у Франції таких 51%, в Італії та Німеччині — по 52%, у Швеції — 55%, у Румунії — 64%, а в Польщі — 73%.
"Президент Росії Володимир Путін домігся обговорення питання європейського безпекового порядку. Та на подив багатьох оглядачів і, ймовірно, самого Путіна, це спричинилося до геополітичного пробудження серед європейців", — пишуть автори дослідження Іван Крастєв і Марк Леонард із Європейської ради з міжнародних справ.
Більшість опитаних європейців також вважає, що в разі вторгнення Росії в Україну на допомогу останній мають прийти передусім НАТО (62%), ЄС (60%), США (54%), Німеччина (49%), Франція (47%) та Велика Британія (44%).
Крім того, опитані в семи країнах ЄС схильні вважати, що Росія загрожує не лише Україні, а й Європі — передусім у сферах енергетики (57%), воєнних дій та кібервійни (по 55%), економіки (54%) і дещо менше — міграції (48%, при цьому 14% не визначилися з відповіддю).
"Результати дослідження вказують на чотири головні спостереження: війна в Європі вже не є немислимою; ми повинні відповісти на агресію Росії, найбільші острахи європейців, пов’язані з кризою, відрізняються залежно від країни, а європейські уряди повинні готуватися до надзвичайних ситуацій, щоб полегшити тягар для населення", — висновують Крастєв і Леонард.
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Що відомо
- З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.
- США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію. Міністр оборони України Олексій Резніков, однак, поки не бачить загрози російського вторгнення.
- Європейський Союз готовий накласти на Росію “небачені раніше” економічні санкції, якщо вона нападе на Україну, заявив представник Данії на засідання міністрів закордонних справ ЄС, де обговорювалася ситуація на кордоні між Росією та Україною. Крім того, міністри закордонних справ ЄС заявили, що надішлють Москві єдине попередження.
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