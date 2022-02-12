9 лютого автівка з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського смертельно травмувала 36-річного чоловіка поблизу Чугуєва. Водій компанії, яка належить бізнесмену, зізнався у скоєнні ДТП, проте слідство підозрює його не у смертельній аварії, а в приховуванні злочину.

Особливості розслідування дорожніх аварій, що говорять пошкодження на автівці та збір доказів на місці аварії в ефірі "Сьогодні.Головне" прокоментував адвокат та колишній слідчий у сфері ДТП Андрій Стеценко.

Чи достатньо зізнання водія

Аварія сталася вночі, вже вранці водій прийшов до поліції, ввечері йому оголосили про підозру. З вашого досвіду, чи достатньо доби, щоб зібрати докази та оголосити підозру?

Доби достатньо для того, щоб провести повноцінний огляд місця пригоди, зібрати сліди злочину, які надалі будуть речовими доказами, провести оперативні заходи зі встановлення автомобіля, який зник з місця ДТП, як у нашому випадку, і надалі слідчий за затвердженням процесуального керівника, прокуратури, відділу, який курує відділ розслідування злочинів у сфері ДТП, складають проєкт повідомлення про підозру і надалі, якщо у нас встановлена особа, суб’єкт злочину, вручають йому цей процесуальний документ, і людину притягають до кримінальної відповідальності.

Якщо чоловік прийшов і зізнався у злочині, сказав: я був за кермом. Цього достатньо для оголошення підозри?

Щоб повноцінно провести досудове розслідування і надалі прийти до результату — повідомлення про підозру у скоєнні злочину — необхідно провести низку слідчих дій та процесуальний рішень. У даній ситуації відбувається як: оскільки суб'єкт злочину зник з місця пригоди, це тяжкий злочин, у нас є наслідок у вигляді смерті людини, у таких випадках на практиці, не чекаючи експертних висновків, комплексу експертиз, людині вручають повідомлення про підозру і надалі проводять слідчі дії для того, щоб довести його причетність до цієї події.

Наскільки я знаю, за КПК зізнавальні показання не є доказом. В органу розслідування є обов'язок, коли людина зізналася, перевірити перш ніж оголошувати підозру. Чи це не обов'язок, право?

Орган досудового розслідування зобов'язаний провести низку слідчих дій і процесуальних рішень, щоб повноцінно довести причетність до скоєння даного злочину. На жаль, у світлі останніх подій у місті Харкові та Україні — великий резонанс ДТП з летальними випадками — соціальні мережі й соціум дуже сильно тиснуть.

Припустімо, ви слідчий у справі. Станом на 11:30 поліція Харківщини на офіційному сайті повідомляла, що не знає, а тільки встановлює водія. До вас приходить людина і говорить: "Це зробив я". За яких обставин ви готові оголосити підозру? Що у вас має бути? Який набір доказів, окрім слів цієї людини?

За таких обставин мають бути як мінімум покази свідків, які чітко можуть вказати на те, що безпосередньо ця людина перебувала у момент ДТП за кермом, саме цього автомобіля, на якому є пошкодження, сліди дорожньо-транспортної пригоди, в такому випадку можливо повідомляти про скоєння даного злочину. Якщо у нас є покази тільки особи, який прийшов і повідомив про це, їх потрібно у будь-якому разі перевірити, тому що людина може сьогодні говорити: "Так, я був за кермом цього транспортного засобу". Минає кілька днів, людині вручають повідомлення про підозру... А згідно КПК, суб'єкт, який перебуває у статусі підозрюваного, має право відмовитися від своїх показів і змінювати їх.

Про те, що може бути доказом у справі

10 та 11 лютого шматки автомобіля були на дорозі, їх бачили журналісти Суспільного. Ці елементи, які лежали на узбіччі, можуть бути доказами у справі?

Так, це докази у справі. На місці під час складання протоколу та графічної схеми місця ДТП слідчому разом з експертом необхідно проводити ретельний огляд місця, вилучати ці частини, бо вони можуть бути складовою авто, який скоїв наїзд. Все, що має стосунок до автомобіля та перебуває на місці ДТП, необхідно оглядати та вилучати, надалі, якщо необідно, накладати арешт, визнавати речовим доказом, надавати експерту для проведення експертизи.

Суспільне Харків

Коли відбувається наїзд на пішохода, відбувається низка експертиз. Ми маємо розуміти, як відносно авто перебував пішохід, куди йшов. Це необхідно слідчому для подальшого проведення слідчого експерименту й призначення надалі експертиз, які дадуть відповідь, чи мав водій технічну можливість уникнути аварії. На мою думку, необхідно забирати максимально усе, що є на місці ДТП, а під час слідства вже встановлювати, чи є необхідність у цій речі чи ні. Радіаторна решітка й емблема транспортного засобу контактували з пішоходом й це прямий доказ надалі для розслідування.

Півтори доби знадобилося поліції, щоб повідомити, що особу загиблого встановлено, раніше він був судимий. З вашого досвіду, наскільки довго встановлювали його особу, і те, що він судимий, про нього є відомості у поліцейських базах, чи не повинно було це прискорити упізнання?

У поліції є база фотографій, татуювань, відбитків. У мене в практиці були випадки, коли встановлювали особу місяцями, тож у цьому випадку це навіть швидко, й це добре.

Що відомо