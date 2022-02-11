Чоловік, який напередодні визнав причетність до ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського, а сьогодні став підозрюваним у приховуванні злочину, не виходить на зв'язок зі слідчими.

Про це журналістам 11 лютого сказав речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

"Щодо особи буде вирішуватися питання про обрання йому нового запобіжного заходу. Наразі контакту з особою немає, вона переховується від органів слідства. Контакту з особою немає. Наразі вона не спілкується зі слідчим, не виходить на зв'язок", — сказав Дмитро Чубенко.

Прокуратура має підготувати клопотання про обрання запобіжного заходу чоловіку за новою підозрою. Якого заходу проситимуть прокурори, Чубенко відповісти не зміг: "Вирішується питання".

Читайте також

ДТП з авто Ярославського: прокуратура відкликала клопотання із запобіжного заходу підозрюваному