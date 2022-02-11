Адвокат працівника фірми Ярославського Тарас Богдашевський заперечив інформацію про те, що його клієнт переховується від слідства.

Телефоном Суспільному адвокат сказав, що, на його думку, інформація речника прокуратури Харківщини Дмитра Чубенка "або брехня, або провокація".

"Сьогодні о 15:00 мій підзахисний і я, його адвокат, перебували у судовому засіданні у Київському районному суді міста Харкова. Ми зайшли до суду. Наші документи на вході зафіксувала судова охорона. Ми до суду зайшли. Прийшли на засідання. Суддя Лях Михайло Юрійович відкрив засідання. Прокурор, який теж був присутній, оголосив, що вони відкликають своє клопотання у зв'язку з припиненням кримінального провадження щодо нашого підзахисного. Ми висловили свою позицію. Суд видалився до нарадчої кімнати і за три хвилини оголосив нам ухвалу", — сказав Богдашевський.

Коментуючи слова речника про те, що підозрюваний не виходить на зв'язок, адвокат сказав: "Учора на допиті він сказав, що загубив свій телефон. Як він може вийти на зв'язок? Богдашевський Тарас Сергійович слухавку, як ви бачите, знімає. Якщо вони хочуть передати повістку або здійснити будь-яку іншу процесуальну дію, вони можуть зробити це через адвоката".

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