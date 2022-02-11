Поліція встановила особу загиблого у ДТП з кортежем Ярославського

Внаслідок наїзду авто з кортежу Ярославського поблизу Чугуєва загинув 36-річний житель Чугуївського району.

Про це Суспільному 11 лютого повідомила речниця поліції Харківщини Олена Баранник.

"Встановлено особу загиблого в ДТП. Ним виявився 36-річний житель Чугуївського району Харківської області", — повідомили також на сайті поліції Харківщини.

Інших деталей біографії пішохода у поліції не надали, крім того, що підтвердили: загиблий — раніше судимий чоловік. Про це 11 лютого, посилаючись на власні джерела, написав у Facebook редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов. За його даними, востаннє загиблий звільнився з колонії 31 грудня 2021 року, а 9 лютого вийшов на прогулянку. "Однак, ким би не він не був, якби машини не рухалися з великим перевищенням допустимої швидкості, людина залишилася б живою. А за такої швидкості, шансів загальмувати у водія або ухилитися від удару у жертви не було. Вдома його чекала мати", — написав Бутусов.

Раніше у поліції та прокуратурі повідомляли, що на вигляд загиблому близько 50 років. Прокуратура також оприлюднила фото речей загиблого та фрагмент тіла з татуюванням.

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