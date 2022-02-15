Організація Об’єднаних націй не планує проводити евакуацію своїх співробітників попри ескалацію з боку Росії на українському кордоні.

Про це під час брифінгу заявив офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.

"У нас немає планів евакуювати чи переміщати персонал ООН", — зазначив він.

За словами Дюжарріка, нині в Україні перебуває понад 1,6 мільйона співробітників ООН, 220 з яких є іноземцями.

"На сьогодні в Україні працює 1661 людина. 1441 — це місцевий персонал, а 220 - міжнародний персонал", — пояснив посадовець.

13 лютого ЗМІ повідомили, що американські співробітники в ОБСЄ почали організовано виїжджати з окупованого Донецька.

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