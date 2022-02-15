Уряд Індії надав рекомендацію своїм громадянам в Україні, зокрема студентам, тимчасово залишити країну. Повідомлення надійшло на тлі ескалації напруженості на українсько-російському кордоні, пише Scroll.in.
"Громадянам Індії також рекомендується уникати будь-яких поїздок в Україну та подорожей всередині країни. Громадянам Індії пропонується надавати посольству інформацію про статус їхньої присутності в Україні, аби посольство могло зв'язатися з ними у разі потреби", – цитує видання повідомлення МЗС Індії.
У заяві додано, що посольство Індії продовжить роботу у звичайному режимі, "щоб надавати усі послуги громадянам Індії в Україні".
Що відомо
- Американська влада закликала громадян США не їздити в Україну через посилення загрози російських військових дій та COVID-19. Ті, хто в Україні, мають виїхати зараз комерційним або приватним шляхом.
- Натомість Європейський Союз заявив, що не планує евакуації свого персоналу і продовжує діяльність у звичному режимі.
- Уряд Нідерландів закликав підданих королівства виїхати з України та відкриває центр надання екстреної допомоги у Львові.
- 24 січня Державний департамент США дозволив добровільний від’їзд американських державних службовців з посольства у Києві та наказав виїхати членам їх родин. Австралія, Німеччина і Канада також оголосили про евакуацію частини дипломатів та їхніх сімей з України, а Велика Британія заявила про скорочення складу дипломатичної місії.
- Водночас про відсутність намірів евакуювати дипломатів та членів їхніх сімей з України заявляли уряди Польщі та Латвії. Крім того, не планують вивезення дипломатичного персоналу Франція, Угорщина та Грузія, а також ЄС і НАТО.
- Під час пресконференції 10 лютого міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Москва може евакуювати частину своїх дипломатів з України у зв'язку з аналогічними діями Великої Британії та США.
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