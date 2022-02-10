За результатами перемовин радників лідерів країн-учасниць Нормандського формату, Україна може запропонувати Франції та Німеччині доєднатися до верифікації контролю над виконанням режиму припинення вогню на Донбасі. Про це у коментарі Суспільному повідомив член української делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.
Гармаш зазначив, що такі пропозиції лунали раніше і тому, можливо, їх будуть обговорювати на зустрічі радників лідерів "Норманді."
"Україна може запропонувати Німеччині і Франції, щоб вони, як посередники розглядали і встановлювали хто винен у порушені "режиму тиші", — зазначив Гармаш.
Читайте також: Законопроєкт про перехідний період для Донбасу: чому відкликали та до чого тут Мінські угоди
Він також додав, що для України важливим результатом вже є продовження дипломатичних переговорів: "Діалог триває, не було зірвано дипломатичного процесу напередодні зустрічі радників Нормандської четвірки, ми хоч Росія й очікувала цього — не погодилася розглядати і давати письмові відповіді на документи ОРДЛО. Що означало б визнання їх, як суб'єкта переговорів і суб'єкта конфлікту, я вважаю, що це цілком позитивний результат".
Гармаш наголосив, що Нормандський формат є "керівним" для Мінського формату.
"Нормандський формат рекомендує щось Тристоронній контактній групі. Але оскільки дві сторони конфлікту, голови цих держав є членами Нормандського формату, то зрозуміло, що це є напрямком для роботи обох сторін Росії й України. Звичайно, від результатів зустрічі у Нормандському форматі, дуже багато залежить у Мінських перемовинах", — зауважив член ТКГ.
Що відомо
- 10 лютого у Берліні відбулася зустріч радників лідерів країн-учасниць Нормандського формату. Україну на перемовинах представляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не піде на жодні поступки щодо своєї територіальної цілісності та не піде на прямий діалог з ОРДЛО.
- Віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявила, що перемовини між Україною і Росією можуть відбутися за участі посередника.
- 14 січня Андрій Єрмак заявив, що Україна запропонувала Сполученим Штатам провести тристоронню зустріч за участі президентів України, США та Росії. У коментарі "РИА Новости" речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не отримувала таких пропозицій.
Читайте також
Заборона роботи з банками та експорту технологій. Які санкції готують Росії у разі нападу на Україну
"Нічого для Росії не мине без наслідків, це не Крим-2" — Сікорський
"Підтримувати всіма можливими способами". Що кажуть західні політики про допомогу Україні
"Українці мають виступати спільно" — Блінкен про агресію РФ, Україну в НАТО, суди й Порошенка
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!
Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.