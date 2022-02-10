За результатами перемовин радників лідерів країн-учасниць Нормандського формату, Україна може запропонувати Франції та Німеччині доєднатися до верифікації контролю над виконанням режиму припинення вогню на Донбасі. Про це у коментарі Суспільному повідомив член української делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

Гармаш зазначив, що такі пропозиції лунали раніше і тому, можливо, їх будуть обговорювати на зустрічі радників лідерів "Норманді."

"Україна може запропонувати Німеччині і Франції, щоб вони, як посередники розглядали і встановлювали хто винен у порушені "режиму тиші", — зазначив Гармаш.

Він також додав, що для України важливим результатом вже є продовження дипломатичних переговорів: "Діалог триває, не було зірвано дипломатичного процесу напередодні зустрічі радників Нормандської четвірки, ми хоч Росія й очікувала цього — не погодилася розглядати і давати письмові відповіді на документи ОРДЛО. Що означало б визнання їх, як суб'єкта переговорів і суб'єкта конфлікту, я вважаю, що це цілком позитивний результат".

Гармаш наголосив, що Нормандський формат є "керівним" для Мінського формату.

"Нормандський формат рекомендує щось Тристоронній контактній групі. Але оскільки дві сторони конфлікту, голови цих держав є членами Нормандського формату, то зрозуміло, що це є напрямком для роботи обох сторін Росії й України. Звичайно, від результатів зустрічі у Нормандському форматі, дуже багато залежить у Мінських перемовинах", — зауважив член ТКГ.

Що відомо

10 лютого у Берліні відбулася зустріч радників лідерів країн-учасниць Нормандського формату. Україну на перемовинах представляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не піде на жодні поступки щодо своєї територіальної цілісності та не піде на прямий діалог з ОРДЛО.

Віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявила, що перемовини між Україною і Росією можуть відбутися за участі посередника.

14 січня Андрій Єрмак заявив, що Україна запропонувала Сполученим Штатам провести тристоронню зустріч за участі президентів України, США та Росії. У коментарі "РИА Новости" речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не отримувала таких пропозицій.

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