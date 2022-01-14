Україна запропонувала Сполученим Штатам провести тристоронню зустріч за участі президентів України, США та Росії. Про це під час онлайн-заходу Атлантичної ради 14 січня заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Володимир Зеленський запропонував Джо Байдену (під час їхньої телефонної розмови — ред.) організувати тристоронню зустріч, можливо, шляхом відеоконференції, між Зеленським, Байденом і (президентом РФ Володимиром — ред.) Путіним. Гадаємо, що це може спрацювати", — заявив Єрмак у розмові з колишнім послом США в Україні Джоном Гербстом.

За словами глави ОП, Україна ще чекає на реакцію з боку російської сторони. "Але наші американські партнери сприймають цю пропозицію з певним інтересом... На всіх рівнях перемовин на всіх платформах, якщо вони стосуються безпеки Європи, там обов'язково долучена і Україна", — наголосив він.

Доповнено 20:15. У коментарі "РИА Новости" речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не отримувала пропозицій щодо проведення тристороннього саміту за участі України і США.

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