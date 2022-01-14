logo logo
Україна пропонує провести саміт за участі Росії та США. РФ каже, що не чула про це
РОСІЯСШААндрій ЄрмакСвітПодіїПолітика

Україна пропонує провести саміт за участі Росії та США. РФ каже, що не чула про це

Доповнено
Олег Павлюк
·
Україна пропонує провести саміт за участі Росії та США. РФ каже, що не чула про це ОПУ

Україна запропонувала Сполученим Штатам провести тристоронню зустріч за участі президентів України, США та Росії. Про це під час онлайн-заходу Атлантичної ради 14 січня заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Володимир Зеленський запропонував Джо Байдену (під час їхньої телефонної розмови — ред.) організувати тристоронню зустріч, можливо, шляхом відеоконференції, між Зеленським, Байденом і (президентом РФ Володимиром — ред.) Путіним. Гадаємо, що це може спрацювати", — заявив Єрмак у розмові з колишнім послом США в Україні Джоном Гербстом.

За словами глави ОП, Україна ще чекає на реакцію з боку російської сторони. "Але наші американські партнери сприймають цю пропозицію з певним інтересом... На всіх рівнях перемовин на всіх платформах, якщо вони стосуються безпеки Європи, там обов'язково долучена і Україна", — наголосив він.

Доповнено 20:15. У коментарі "РИА Новости" речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не отримувала пропозицій щодо проведення тристороннього саміту за участі України і США.

Читайте також: Єрмак обговорив із радником Байдена Салліваном безпекову ситуацію навколо України

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Що відомо

Читайте також

Чи закриються "двері НАТО". Підсумки переговорів в Брюсселі

Чому Росія висунула НАТО умови, на які альянс не піде. Відповідає експредставник США Волкер

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди