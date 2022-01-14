Україна запропонувала Сполученим Штатам провести тристоронню зустріч за участі президентів України, США та Росії. Про це під час онлайн-заходу Атлантичної ради 14 січня заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
"Володимир Зеленський запропонував Джо Байдену (під час їхньої телефонної розмови — ред.) організувати тристоронню зустріч, можливо, шляхом відеоконференції, між Зеленським, Байденом і (президентом РФ Володимиром — ред.) Путіним. Гадаємо, що це може спрацювати", — заявив Єрмак у розмові з колишнім послом США в Україні Джоном Гербстом.
За словами глави ОП, Україна ще чекає на реакцію з боку російської сторони. "Але наші американські партнери сприймають цю пропозицію з певним інтересом... На всіх рівнях перемовин на всіх платформах, якщо вони стосуються безпеки Європи, там обов'язково долучена і Україна", — наголосив він.
Доповнено 20:15. У коментарі "РИА Новости" речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не отримувала пропозицій щодо проведення тристороннього саміту за участі України і США.
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Що відомо
- У грудні 2021 року Зеленський зазначив, що наразі обговорюються "різні формати зустрічей" для вирішення війни на Донбасі. Він сказав, що готовий зустрітися з представниками Росії "в будь-якому форматі". У разі необхідності Зеленський буде напряму телефонувати Володимиру Путіну, але зараз розмову не ініціює жодна зі сторін.
- Увечері 9 грудня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Сталося це через два дні після онлайнової зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Зеленський і Байден обговорили врегулювання ситуації на Донбасі, питання членства України в НАТО, а також "Північний потік-2".
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- У ці дні відбувається низка зустрічей представників України, РФ, НАТО і США, на тлі численних повідомлень про скупчення військ РФ на кордоні з Україною. У Женеві 10 січня завершилися перемовини між делегаціями США та Росії щодо стратегічної стабільності, зокрема так званих гарантій безпеки, запропонованих Москвою. 12 січня відбулося засідання Ради Росія-НАТО, а 13-го — обговорення в межах ради постійних представників ОБСЄ.
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