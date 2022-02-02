"Нічого для Росії не мине без наслідків, це не Крим-2" — Сікорський

Радослав Сікорський, колишній міністр закордонних справ та оборони Польщі, ексспікер Сейму та один з ідеологів Східного партнерства, а нині європарламентар, перебував в Україні разом із колегами кілька днів. Делегація від Європейського парламенту зустрілася з прем'єром Шмигалем та іншими урядовцями, відвідала Маріуполь.

Як готовність України до ймовірного вторгнення виглядає для європарламентарів, від чого може залежати подальший розвиток подій та в який спосіб ЄС і Польща підтримують Україну — в ексклюзивному інтерв'ю Сікорського Суспільному.

Після зустрічі з українськими високопосадовцями чи вважаєте ви, що Україна готова до загрози, яка відчутно відрізняється від тієї, з якою ми жили всі попередні 8 років?

Як делегація європейського парламенту ми хотіли прояснити для себе ситуацію, з’ясувати, що відбувається на лінії зіткнення. Ми полетіли до Запоріжжя й звідти нас чекала довга дорога до Маріуполя. Там на території закритого аеропорту нас пробрифували. Нам не здалося, що на лінії зіткнення якимось чином підвищилась активність. Те ж саме стосується Маріуполя, Запоріжжя, Києва. Не було відчуття, що це країна, яка воює або до якої невдовзі вторгнуться. Я розумію, що ви звикли до подібного тиску, але якщо дані розвідки правдиві і президент Путін може вторгнутися, вам потрібно бути готовими не лише в безпековій і військовій сферах. Ви маєте пояснити своєму суспільству, як себе поводити, мобілізувати економіку. Я впевнений, що ваша влада про це посилено думає.

У бік президента Зеленського, зокрема, з боку опозиції, лунають закиди в тому, що він применшує загрозу, адже інформація від західних партнерів та преси і те, що лунає від українського уряду, відрізняються. Як ви думаєте, чи дійсно Володимир Зеленський недооцінює загрозу?

Почнемо з того, що президент Путін почав заявляти, що все це провокація НАТО, аби втягнути його у війну з Україною. У мене є що йому сказати: не піддавайтеся на "провокації", не починайте війну в Україні! Перед президентом Зеленським стоять дуже важкі виклики, тому що він не хоче нашкодити економіці, викликати відтік капіталу. Ви не хочете паніки, тому ситуацію треба дуже контролювати. Але в демократичних суспільствах треба вступати в дорослий діалог із суспільством і пояснювати, які ризики його чекають та з чим можна стикнутися.

У січні на своїй сторінці в Twitter, відповідаючи на слова пана Лаврова, ви сказали "що Росія отримає по яйцях від ЄС", якщо вторгнеться в Україну. Як виглядає цей удар від ЄС?

Сергій Лавров, якого я знаю багато років, сказав, що регіон "осиротів" після розпаду СРСР та зникнення організації Варшавського договору. Але Росія не була "батьком" для цих країн, тому про яке осиротіння може йти мова? Відтак мені здалося, що потрібно говорити мовою, яку інша сторона точно зможе зрозуміти. Нічого для Росії не мине без наслідків, це не буде Крим-2. Мені здалося, що вони це зрозуміли, тому що речниця МЗС Росії сказала, що Росія не може бути насильником, бо Росія — це жінка. Але варто сказати, що це звучить не дуже переконливо.

У чому полягає підтримка ЄС просто сьогодні, в умовах загрози ескалації, і якою вона буде у випадку повномасштабного вторгнення?

Європейський Союз у договорі має безпекові положення, але це не військовий альянс, ми опікуємося питаннями економіки, цивілізаційними стандартами й торгівлею. Європейський Союз робить усе можливе. Це мільярдні транші макроекономічної допомоги, що допомагає стабілізувати національну валюту й економіку.

Рішення про військову допомогу ухвалюються країнами-членами. США, Велика Британія вже надали допомогу, Польща пообіцяла надати протиракетні комплекси. Це має змусити Путіна задуматись. Україна зараз має надзвичайно потужне західне протитанкове озброєння на кожен російський танк на кордоні. Скоро у вас будуть зенітні ракети проти більшості російських літаків. Я не певен, що російська армія зможе витримати такі втрати. Україна має шанс в оборонній війні.

Як ви думаєте, що може змусити Путіна таки зробити цей крок повномасштабного вторгнення? І що може його зупинити?

Ми розуміємо його стратегію, він досить відкрито про це говорить, я був на саміті НАТО в 2008 році. Уже тоді він говорив, що Україна — штучне утворення, сформоване з територій різних країн. Його маніфест минулого року про підкорення, поділ України це яскраво демонструє. Уся ця імперська, радянська брехня й міфи про військовий переворот в 2014-му році... Я був тут у цей час, не було жодного перевороту.

Ми знаємо, чого він хоче. Він хоче знову створити, відтворити багатонаціональний союз держав з Росією на чолі. Таким чином, він вважає, що зможе досягти паритету й поваги з ЄС, Китаєм та США. Він хоче всю Україну під своєю владою і бачить Росію як її батька. План-мінімум — Україна як неспроможна держава, щоб ви не модернізувалися й ставали успішними економічно, щоб ви не стали прикладом для російського народу.

Так, ми це розуміємо, але знову ж таки, якщо уявити повномасштабне вторгнення, яке включатиме бомбардування столиці, — це виглядає як абсолютно божевільний сценарій.

Це може бути золота середина для нього. Розділ, який допоможе реалізувати план-мінімум і перетворити вас на неспроможну державу — якщо 20-30 відсотків території захоплять, почнеться партизанський рух, якщо столицю, наприклад, захоплять і ви змушені будете переносити її кудись. Це план-мінімум, він дуже неприємний. Стримати його може загроза величезних втрат з їхнього боку, а також чіткий сигнал від Заходу, з якими міжнародними, економічними й фінансовими наслідками він може стикнутися. Якщо він вторгнеться, це буде порушенням хартії ООН, Гельсінських угод, правил ОБСЄ, Будапештського меморандуму, яким Росія зобов’язувалась захищати суверенітет України.

Що може дати союз Польщі, Великої Британії й України, про створення якого нещодавно заявили?

Я б не називав це об’єднання альянсом, тому що в Польщі для цього потрібен договір, схвалення парламентом, а це займе час. Це, напевно, договір між міністерствами оборони для спрощення процедур. Це корисно, тому що дає Путіну зрозуміти, що Україну ніхто не кине напризволяще, Україні допоможуть.

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