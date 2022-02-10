Перемовини між Україною і Росією можуть відбутися за участю посередника. Про це в ефірі телеканалу Дом сказала віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, потрібно вести перемовини з Кремлем, який є стороною міжнародного збройного конфлікту і є джерелом агресії, а також несе відповідальність за те, що нині відбувається на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей і в Криму.

“А саме тому нам потрібно розмовляти. З посередниками чи без посередників. Це вже немає жодного значення”, — сказала Верещук.

Коментуючи питання переговорів, міністерка додала, що Кремль не відмовився від такої ініціативи. За її словами, зустріч може відбутися за участю посередника.

“Це не може бути Російська Федерація, це не може бути Донецька чи Луганська область, але це точно може бути посередницька сторона”, — сказала Ірина Верещук.

У четвер, 10 лютого, у Берліні проходить зустріч дипломатичних радників лідерів країн Нормандського формату. Україну на цій зустрічі представляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляється на сайті глави держави.

Однією з цілей української сторони на переговорах політичних радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату є розблокування роботи Тристоронньої контактної групи з метою подальшого просування в мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі. Про це 9 лютого керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів під час зустрічі з представниками українських ЗМІ.

Він зазначив, що українська сторона також пропонуватиме ініціативи щодо покращення верифікації режиму повного припинення вогню на сході країни.

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