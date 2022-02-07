Україна не піде не прямий контакт з ОРДЛО — Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не піде на жодні поступки щодо своєї територіальної цілісності та не піде на прямий діалог з ОРДЛО.

Про це він заявив за результатами зустрічі з очільницею німецького МЗС Анналеною Бербок.

"Я проінформував Анналену, що Україна має червоні лінії, і Україна від них не відступиться. Ми не підемо на жодні поступки шодо територіальної цілісності, друге — не підемо на прямий діалог з ОРДЛО", — сказав український міністр.

Він також наголосив, що за прямі переговори Києва з ОРДЛО виступає Москва, оскільки хоче "позбуватися статусу учасника конфлікту і перетворитися на посередника".

Кулеба також зазначив, що Німеччина не намагається примусити Україну йти на жодні поступки задля врегулювання конфлікту.

Він також відзначив, що обговорив з німецької колежанкою роботу Кримської платформи та європейські перспективи України у ширшому аспекті.

За словами Кулеби, сторони також обговорили питання постачання зброї Україні Німеччиною.

"Щодо непостачання зброї ми говорили, але ми говорили не тільки про те, що Німеччина не може зробити з тих чи інших причин, а й про те що Німеччина може зробити. Ми знайшли спільний проєкт рішення, тепер питання за німецьким урядом", — розповів український міністр, однак не уточнив, про який саме проєкт йдеться.

Що відомо

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок вже вдруге приїхала до Києва, її робочий візит триватиме 7-8 лютого.

В Офісі президента повідомили, що 14 лютого в Україну приїде федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. У межах візиту він проведе перемовини із президентом Володимиром Зеленським.

8 лютого Україну відвідає президент Франції Емманюель Макрон. За день до цього очікується його візит до Москви.

Протягом першого тижня лютого Україну одночасно відвідали з робочими візитами прем’єр-міністри Великої Британії, Нідерландів, Польщі та Греції.

3 лютого у Київ прилетів президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Під час його візиту Україна та Туреччина уклали низку двосторонніх домовленостей.

За даними німецької газети Süddeutsche Zeitung, Україна передала уряду Німеччини неофіційний запит, що включає список бажаних оборонних озброєнь, необхідних для захисту проти можливої агресії Росії.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Берліні заявив, що чинна німецька влада планує продовжити політику попередників та виступатиме проти поставок в Україну озброєння. Натомість 26 січня Німеччина заявила, що готова передати українськім військовим 5 тисяч шоломів у відповідь на прохання посольства України.

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