Україна не піде не прямий контакт з ОРДЛО — Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не піде на жодні поступки щодо своєї територіальної цілісності та не піде на прямий діалог з ОРДЛО.
Про це він заявив за результатами зустрічі з очільницею німецького МЗС Анналеною Бербок.
"Я проінформував Анналену, що Україна має червоні лінії, і Україна від них не відступиться. Ми не підемо на жодні поступки шодо територіальної цілісності, друге — не підемо на прямий діалог з ОРДЛО", — сказав український міністр.
Він також наголосив, що за прямі переговори Києва з ОРДЛО виступає Москва, оскільки хоче "позбуватися статусу учасника конфлікту і перетворитися на посередника".
Кулеба також зазначив, що Німеччина не намагається примусити Україну йти на жодні поступки задля врегулювання конфлікту.
Він також відзначив, що обговорив з німецької колежанкою роботу Кримської платформи та європейські перспективи України у ширшому аспекті.
За словами Кулеби, сторони також обговорили питання постачання зброї Україні Німеччиною.
"Щодо непостачання зброї ми говорили, але ми говорили не тільки про те, що Німеччина не може зробити з тих чи інших причин, а й про те що Німеччина може зробити. Ми знайшли спільний проєкт рішення, тепер питання за німецьким урядом", — розповів український міністр, однак не уточнив, про який саме проєкт йдеться.
Що відомо
- Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок вже вдруге приїхала до Києва, її робочий візит триватиме 7-8 лютого.
- В Офісі президента повідомили, що 14 лютого в Україну приїде федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. У межах візиту він проведе перемовини із президентом Володимиром Зеленським.
- 8 лютого Україну відвідає президент Франції Емманюель Макрон. За день до цього очікується його візит до Москви.
- Протягом першого тижня лютого Україну одночасно відвідали з робочими візитами прем’єр-міністри Великої Британії, Нідерландів, Польщі та Греції.
- 3 лютого у Київ прилетів президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Під час його візиту Україна та Туреччина уклали низку двосторонніх домовленостей.
- За даними німецької газети Süddeutsche Zeitung, Україна передала уряду Німеччини неофіційний запит, що включає список бажаних оборонних озброєнь, необхідних для захисту проти можливої агресії Росії.
- Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Берліні заявив, що чинна німецька влада планує продовжити політику попередників та виступатиме проти поставок в Україну озброєння. Натомість 26 січня Німеччина заявила, що готова передати українськім військовим 5 тисяч шоломів у відповідь на прохання посольства України.
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