Якщо Росія наважиться на пряму агресію проти України, газогін "Північний потік-2", за допомогою якого має постачатись газ з РФ на територію Німеччини, буде зупинений.

Про це в ефірі телеканалу NBC заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Якщо російські війська нападуть на Україну, проєкт "Північний потік-2" тим чи іншим чином не просуватиметься. І Росія розуміє, що ми діємо в координації з партнерами", — сказав Салліван.

При цьому Салліван уникнув питання, чи заявить про санкції проти газопроводу канцлер Німеччини Олаф Шольц у ході свого візиту до Вашингтона 7 лютого, зазначивши, що той має самостійно повідомити про наміри Берліна.

Раніше іспанська газета La Vanguardia із посиланням на власні джерела в уряді Іспанії повідомила, що у НАТО розглядають можливість будівництва нового газогону, який дозволив би зменшити залежність Центральної Європи від російського газу.

Як зазначається, план полягає в тому, щоб "перетворити Піренейський півострів на розподільчу платформу, здатну значно послабити сильну залежність Німеччини та Центральної Європи від російського газу". Зокрема, розглядається варіант відновлення нереалізованого свого часу проєкту Midcat, запропонованого у 1950-х роках колишнім французьким лідером Шарлем де Голлем. Це — середземноморський газовий коридор, маршрут якого протягає через Іспанію – Францію – Німеччину та яким планували доставляти газ з Алжиру на заводи у басейні Рейну.

Що відомо

5 лютого міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив про необхідність зменшити залежність країни від російського газу на тлі загострення ситуації біля українських кордонів.

Наприкінці січня видання Bloomberg повідомило, що уряд Німеччини вимагає вивести енергетичний сектор з-під санкцій, якщо російським банкам буде заборонено здійснювати розрахунки з операцій у доларах США в рамках санкцій у разі ескалації в Україні.

27 січня офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що у разі нападу Росії на Україну газогін "Північний потік-2" не запрацює. За його словами, можливість реалізації газопроводу є саме важелем впливу Заходу на відносини з Росією.

У середині грудня 2021 року Німеччина відклала сертифікацію газогону "Північний потік-2" до тих пір коли газогін буде зареєстровано за німецьким законодавством. Скільки саме триватиме затримка невідомо, але, вочевидь у першій половині 2022 року рішень щодо "Північного потоку-2" ухвалено не буде.

Відкладення Німеччиною сертифікації "Північного потоку-2" може призвести до декількох сценарії, розповів в ефірі "Українського радіо" директор Центру глобалістики Михайло Гончар. Існує імовірність, що "Газпром" може проігнорувати вимоги ЄС та запустити газогін попри відсутність сертифікації. А, власне, реєстрація оператора на території ЄС становить великі незручності для російської газової корпорації.

Фінансові втрати України через запуск проєкту російського газогону "Північний потік-2" складуть до 1,2 мільярда доларів США на рік унаслідок падіння обсягів транзиту блакитного палива українською територією. Відповідна оцінка міститься у матеріалах першого перегляду програми stand-by для України, здійсненого Міжнародним валютним фондом.

"Північний потік-2" – проєкт російського газопроводу, реалізований Росією спільно з енергетичними компаніями Німеччини, Австрії та Франції. Він дозволить повністю покрити транзит газу з Росії до Європи в обхід України, яка наразі є головним транзитером російського блакитного палива.

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