Прем'єр-міністра Великої Британії Борис Джонсон після свого візиту до Києва опублікував відео на підтримку Україну. Він пообіцяв найбільш обтяжливі санкції, якщо хоч один російський солдат ступить на територію України.

"Ми стоїмо за український народ, за суверенітет і територіальну цілісність України", – заявив Борис Джонсон.

Він записав цей ролик на території національного заповідника "Софія Київська" під час свого візиту першого візиту до України на посаді прем'єр-міністра.

"Ми негайно запровадимо дуже обтяжливі санкції, якщо хо один солдат претене кордон України. Дуже важливо для світу, для України, і для Росії в першу чергу, щоб не сталося нового вторгнення, щоб президент Путін не зробив цей катастрофічний прорахунок", - говорить Джонсон на вулицях Києва", – зазначив Джонсон.

У своїй промові він резюмував надання економічної допомоги, постачання оборонного озброєння та створення нового пакету санкцій щодо Росії.

Що відомо

Борис Джонсон прибув до Києва з одноденним візитом. 2 лютого він мав провести телефонну розмову із президентом Володимиром Путіним. Зустрічі відбуваються на тлі численних повідомлень про загрозу російського вторгнення.

Велика Британія продовжує готувати санкції на випадок вторгнення Росії в Україну та підтримувати українську армію та економіку. Водночас країна закликає Москву повернутися до дипломатії.

Про те, коли санкції проти Росії набудуть чинності та як Велика Британія допомагає Україні на тлі можливого військового вторгнення під час пресконференції за результатами зустрічі з президентом Володимиром Зеленським розповів голова британського уряду Борис Джонсон.

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