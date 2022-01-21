Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що перетин українського кордону хоч одним російським військовим вважатиметься нападом на Україну. Він також попередив Росію про серйозні наслідки та запевнив, що у союзників "все готово" на випадок агресії.

Про це Ентоні Блінкен сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.

"Якщо російський солдат перетне кордон з Україною, ми матимемо справу з дійсно глибокою проблемою. Тому що це буде дуже явна атака на Україну. Чи то один солдат, чи то тисяча. Це реальний ризик, і це високий ризик. Не тільки в Україні, але останнім часом Росія також відправила військових до Білорусі. Тому це реальний ризик", – заявив Державний секретар США.

Блінкен також повідомив, що канцлера Шольца "усе готово" на випадок повномасштабного наступу на Україну.

У розмові з журналістами він зазначив, що не очікує прорив від переговорів з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим в Женеві 21 січня, при цьому сподівається почути, що вирішила Москва за підсумками консультацій з США і НАТО минулого тижня.

Як відомо, Україна вже 8 рік поспіль перебуває у стані перманентного протистояння із Росією, яка використовує широкий спектр важелів тиску на державу Україна, наприклад приховані погрози зброє чи вторгненням.

Так, у квітні 2021 року Росія також зосередила на кордоні з Україною 150 тисяч солдатів. Зеленський тоді звернувся до українців через російські війська: закликав не читати анонімні Telegram-канали та запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися у "будь-якій точці Донбасу, де йде війна".

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Що відомо

Президент Володимир Зеленський закликав українців не піддаватися панічним настроям щодо можливої агресії з боку Росії, які поширюють засоби масової інформації.

Президент Зеленський заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат". Таким чином він відповів на заяву президента США Джо Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.

13 січня Сенат США провалив голосування за перший законопроєкт про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Усього таких документів у Вашингтоні три. Головна відмінність — в умовах запровадження санкцій: вводити їх просто зараз чи чекати можливого вторгнення РФ в Україну.

Велика Британія надіслала першу партію легкого протитанкового озброєння Україні 17 січня. Вона вже надійшла до України. Очікується також, що група британських інструкторів приїдуть в Україну для проведення відповідного тренування українських військових.

19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат.

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