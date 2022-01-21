Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що перетин українського кордону хоч одним російським військовим вважатиметься нападом на Україну. Він також попередив Росію про серйозні наслідки та запевнив, що у союзників "все готово" на випадок агресії.
Про це Ентоні Блінкен сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.
"Якщо російський солдат перетне кордон з Україною, ми матимемо справу з дійсно глибокою проблемою. Тому що це буде дуже явна атака на Україну. Чи то один солдат, чи то тисяча. Це реальний ризик, і це високий ризик. Не тільки в Україні, але останнім часом Росія також відправила військових до Білорусі. Тому це реальний ризик", – заявив Державний секретар США.
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Блінкен також повідомив, що канцлера Шольца "усе готово" на випадок повномасштабного наступу на Україну.
У розмові з журналістами він зазначив, що не очікує прорив від переговорів з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим в Женеві 21 січня, при цьому сподівається почути, що вирішила Москва за підсумками консультацій з США і НАТО минулого тижня.
Як відомо, Україна вже 8 рік поспіль перебуває у стані перманентного протистояння із Росією, яка використовує широкий спектр важелів тиску на державу Україна, наприклад приховані погрози зброє чи вторгненням.
Так, у квітні 2021 року Росія також зосередила на кордоні з Україною 150 тисяч солдатів. Зеленський тоді звернувся до українців через російські війська: закликав не читати анонімні Telegram-канали та запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися у "будь-якій точці Донбасу, де йде війна".
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Що відомо
- Президент Володимир Зеленський закликав українців не піддаватися панічним настроям щодо можливої агресії з боку Росії, які поширюють засоби масової інформації.
- Президент Зеленський заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат". Таким чином він відповів на заяву президента США Джо Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- 13 січня Сенат США провалив голосування за перший законопроєкт про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Усього таких документів у Вашингтоні три. Головна відмінність — в умовах запровадження санкцій: вводити їх просто зараз чи чекати можливого вторгнення РФ в Україну.
- Велика Британія надіслала першу партію легкого протитанкового озброєння Україні 17 січня. Вона вже надійшла до України. Очікується також, що група британських інструкторів приїдуть в Україну для проведення відповідного тренування українських військових.
- 19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат.
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