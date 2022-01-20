Що означає відключення світової системи SWIFT в РФ. Пояснює економіст

У Білому домі заявляють, що питання відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT не зняте з порядку денного. Керівник Українського центру стратегій та розвитку Андріан Фітьо в ефірі Українського радіо розповів, як працює ця система та що трапиться, якщо Російську Федерацію відключать від SWIFT у контексті міжнародних санкцій, аби стримати російську агресію на території України.

Що таке SWIFT?

Насамперед це система комунікації. Це не система платежів. Це система повідомлень про те, що між банківськими фінансовими установами відбудеться певна транзакція. При цьому SWIFT — це міжнародна система, якій довіряють фінансові установи.

Що відбудеться, якщо Росії відключать SWIFT?

SWIFT відключали в Ірані та Північній Кореї. Проти Ірану вводилися санкції, відключали SWIFT, вводили ембарго на постачання нафти, туди не постачалися різні технологічні речі. Але Іран відновив свою ядерну програму, близько місяця тому успішно випробував свої балістичні ракети, які спроможні нести ядерну зброю і досягати Ізраїлю. Тобто ми побачили, що санкції, якими б жорсткими вони не були, зокрема відключення SWIFT, не призвели до бажаного результату щодо Ірану.

Звичайно, Росія — це не Іран. І їх не можна порівнювати по їхніх транзакціях у SWIFT. Росія входить у п’ятірку всіх тих транзакцій, які здійснюються через цю систему. Але ми все одно побачили, що було створено альтернативну систему. Банки Британії, Німеччини і Франції активно співпрацювали з Іраном в обхід санкцій Сполучених Штатів і здійснювали свої транзакції.

Для Росії відключення SWIFT — це наче ін’єкція. Буде боляче певний період часу, але потім, звичайно, знайдуть обхідні шляхи, які дозволять здійснювати всі ці транзакції. Я б розглядав це парі з "Північним потоком-2". Росія постачає на європейський ринок приблизно 35% всього обсягу газу. Якщо припустити, що зараз не запускають "Північний потік-2", йде постачання газу через українську газотранспортну мережу, але відключають від SWIFT. А яким чином тоді розрахуються за газ? Тому що розрахунки йдуть в доларах, в отже, "Газпром", кореспондуючи рахунки в банку, наприклад, Німеччини не може відправити повідомлення про те, що мають відбутися розрахунки. Таким чином, відключивши Росію від SWIFT, Європа не отримає газ. Тобто це більше проблема для світової економіки, для західних країн, ніж для Росії. Крім того, ефект для Росії буде короткочасним.

Крім того, відключення від SWIFT має інші побічні ефекти. Наприклад зараз відбулися перемовини Росія-НАТО відносно тих ультиматумів, які виставила Росія. Коли відбулися відповідні заяви заступників Лаврова, то ми бачимо як відреагував рубль, який різко впав, та як відреагували фондові індекси Росії, зокрема акції "Сбербанку" впали на 40%. Скоріш за все, це може мати більше психологічний вплив на те, що пересічні росіяни будуть активно вилучати свої заощадження з небанківських фінансових установ Росії і переводити їх у долари.

Хто ухвалює рішення про відключення країни від SWIFT?

Сполучені Штати Америки накладають санкції. SWIFT — це кооператив, де є членами близько 11 тисяч фінансових установ, і відповідно санкції будуть діяти щодо цих установ, що умовно називається відключенням від SWIFT. Тобто через систему санкцій відключається та чи інша країна.

Чому США лякають Росію відключенням SWIFT, якщо це є малоймовірним?

Це більше має психологічний фактор. Але, крім цих санкцій, є ще ряд більш жорстоких, які зосереджуються більше на не SWIFT, зокрема це заборона конвертувати будь-яку валюту фізичним особам Російської Федерації. Тобто вони їдуть в Європу чи Єгипет і не можуть скористатись своїми картками. Це буде більш вагомим фактором, коли санкції битимуть безпосередньо по людях.

Що відомо

Під час пресконференції 19 січня президент США Джо Байден заявив, що президент РФ Володимир Путін "не бачив таких санкцій, які я обіцяю, якщо Росія вторгнеться в Україну". Зокрема, він відзначив, що за такого сценацію російські банки більше не зможуть оперувати доларами.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 19 січня прибув в Україну на тлі ситуації із накопиченням поблизу українського кордону російських військ та техніки.

20 січня Блінкен вирушить до Берліна, де зустрінеться із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, щоб обговорити дипломатичні відносини з Росією та спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України. Зокрема, США та Німеччина говоритимуть про готовність союзників і партнерів вжити щодо Росії санкції, які спричинять "серйозні наслідки та серйозні економічні втрати".

Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для обговорення російсько-українських відносин не потрібно залучати США. Він при цьому зазначив, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, тому не бачить спільних тем для обговорення у запропонованому президентом Україні форматі США-Україна-Росія.

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