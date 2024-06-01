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Російська армія від початку року окупувала 752 квадратних кілометри — ISW
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Російська армія від початку року окупувала 752 квадратних кілометри — ISW

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Російський військовий
Російський військовий. Getty Images

Російська армія за 2024 рік окупувала близько 752 квадратних кілометри української території.

Про це пише у своєму звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Військові аналітики пишуть, попри на те, що на початку травня 2024 року російські війська досягли значних успіхів на півночі Харківської області, міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов сильно переоцінив російські наступи в Україні з початку 2024 року.

За його словами, у період з 1 січня 2024 року по 29 квітня 2024 року російська армія окупувала 880 квадратних кілометрів. Однак у ISW виявили докази, які підтверджують, що російські війська захопили лише приблизно 752 квадратних кілометрів у 2024 році.

Ключові висновки ISW за 31 травня:

  • Офіційні особи США та Німеччини підтвердили, що Штати та ФРН змінили свою політику, дозволивши Україні використовувати їх зброю для завдання ударів по російській території з певними обмеженнями, але не надали точних деталей щодо цих обмежень.
  • Українські війська здійснили серію безпілотних і ракетних ударів по російській радіолокаційній системі дальнього радіусу дії в окупованому Криму та нафтобазі в Краснодарському краї 31 травня.
  • Україна підписала довгострокові двосторонні угоди про безпеку зі Швецією, Ісландією та Норвегією 31 травня.
  • Постійні зусилля Росії згуртувати країни-члени Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) навколо уявної конфронтації із Заходом, ймовірно, пов'язані з російським занепокоєнням щодо тривалості існування ОДКБ як вектора російського впливу.
  • Хоча російські війська досягли значних тактичних успіхів на півночі Харківської області на початку травня 2024 року, міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов сильно переоцінив російські успіхи в Україні з початку 2024 року.
  • Україна та Росія провели обмін військовополоненими в форматі "один на один" 31 травня, що стало першим обміном військовополоненими з 8 лютого.
  • Китайська Народна Республіка (КНР) оголосила 31 травня, що не приєднається до мирного саміту щодо України у червні 2024 року.
  • Нещодавно російські війська просунулися вперед поблизу Вовчанська, Авдіївки та Донецька.
  • Голова комітету з інформаційної політики Державної думи Росії Олександр Хінштейн оголосив 30 травня, що він і голова комітету з безпеки Василь Піскарьов внесли на розгляд Думи законопроект, який скасовує плату за проїзд для російських військових, Росгвардії та Федеральної служби безпеки (ФСБ).
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