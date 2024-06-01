Російська армія від початку року окупувала 752 квадратних кілометри — ISW

Російська армія за 2024 рік окупувала близько 752 квадратних кілометри української території.

Про це пише у своєму звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Військові аналітики пишуть, попри на те, що на початку травня 2024 року російські війська досягли значних успіхів на півночі Харківської області, міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов сильно переоцінив російські наступи в Україні з початку 2024 року.

За його словами, у період з 1 січня 2024 року по 29 квітня 2024 року російська армія окупувала 880 квадратних кілометрів. Однак у ISW виявили докази, які підтверджують, що російські війська захопили лише приблизно 752 квадратних кілометрів у 2024 році.

Ключові висновки ISW за 31 травня: