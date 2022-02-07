Путін заявив, що готовий надати політичний притулок "таким, як Порошенко"

Президент РФ Володимир Путін після перемовин з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що "Київ узяв курс на руйнування Мінських домовленостей".

Путін, зокрема, заявив, що звернув увагу Макрона на "масові систематичні порушення прав людини в Україні".

"В Україні закриваються неугодні ЗМІ, влаштовуються гоніння на політичних опонентів. До речі кажучи, свого часу коли пан Порошенко був ще президентом України, я йому говорив, що якщо у нього виникнуть якісь складнощі в майбутньому, то Росія готова йому надати політичний притулок. Він тоді багато іронізував з цього приводу. Сьогодні хочу підтвердити свою пропозицію, попри наші серйозні розбіжності з питання врегулювання щодо Донбасу. Його переслідування, як державного злочинця, на мій погляд, теж надмірна заявка на успіх чинного керівництва. Ми готові таким як пан Порошенко, надати притулок в Росії", — зазначив Путін.

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Очільник Кремля також додав, що "країни НАТО продовжують накачувати Україну сучасними видами озброєння, виділяють суттєві фінансові ресурси для модернізації української армії, направляють фахівців та інструкторів".

"Ми про все це говорили, досить довго, майже шість годин йшла дискусія. Звичайно, звернув увагу пана президента на небажання київської сьогоднішньої влади дотримуватися зобов'язання по Мінському комплексу мир і домовленостей в нормандському форматі, в тому числі досягнутих на саміті в Парижі", — сказав Путін.

Що відомо

12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. Фомін за підсумками засідання заявив, що російсько-натівські відносини "перебувають на критично низькому рівні" на тлі "повної деградації архітектури безпеки в Європі".

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО.

Президент Росії Володимир Путін 1 лютого під час спільної пресконференції з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном дав перший відгук щодо письмової відповіді США на "гарантії безпеки" для Росії. Путін оцінив їх як такі, що "ігнорують принципові російські питання".

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.

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