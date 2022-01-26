"Гарантії безпеки": США надали письмову відповідь на вимоги Росії

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Вимоги РФ містили не розширення НАТО на схід та гарантії невступу України в Альянс. Раніше Кремль пригрозив "лютим" розвитком подій, якщо Захід не надасть "гарантій безпеки".

Про це повідомлили низка російських ЗМІ, зокрема "Коммерсант" та федеральне "РИА-Новости". Згодом підтвердили в МЗС Росії.

"26 січня заступник Міністра закордонних справ Росії А.В.Грушко прийняв посла США у Москві Дж.Саллівана на його прохання. У ході зустрічі глава американської дипмісії передав письмову відповідь Адміністрації США на раніше поданий російською стороною проєкт двостороннього договору про гарантії безпеки", – ідеться в заяві МЗС Росії.

Текст відповіді наразі не опубліковано.

Ця відповідь скоріш за все не містить питання можливості вступу України до НАТО, йдеться в повідомленні CNN із посиланням на джерела в адміністрації.

У відповіді викладені загальні сфери, в яких США готові співпрацювати з Росією: контроль над озброєнням, посилення прозорості дій, зниження ризиків, а також питання розміщення ракетних систем, зазначало СNN: "У Вашингтоні вважають, що ідеї, які вони формалізують у письмовій формі, можуть посприяти переговорам з Росією. Однак американські дипломати усвідомлюють, що дипломатія можлива лише в тому випадку, якщо в Кремлі проявлять бажання вести діалог".

Деталі будуть "трохи глибшими" в документі, ніж те, що публічно заявили США, повідомляли високопоставлені представники адміністрації.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Захід врахував позицію України під час підготовки відповіді на вимоги Росії.

Що відомо

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).

США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.

12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. Фомін за підсумками засідання заявив, що російсько-натівські відносини "перебувають на критично низькому рівні" на тлі "повної деградації архітектури безпеки в Європі".

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

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