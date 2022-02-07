Необхідно швидко працювати, аби уникнути дестабілізації — Макрон

Для уникнення дестабілізації ситуації необхідно активно працювати. Ані Росія, ані Європа не зацікавлені у війні.

Про це заявив президент Франції Емануель Макрон після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві.

"Ми спробували знайти точки, де наші позиції збігаються для того, аби просунутися в цих питаннях найближчим часом. По-перше, потрібно швидко працювати, аби уникнути будь-якої ескалації. Зараз напруга зростає, і це підвищує ризик дестабілізації. Ані Росія, ані європейці не зацікавлені у хаосі та нестабільності", — заявив Макрон.

Емануель Макрон відвідує Москву з метою зниження політичної та військової напруги у зв'язку зі скупченням російських військ вздовж Українських кордонів. Очікується, що 8 лютого президент Франції відвідає Україну.

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