Необхідно швидко працювати, аби уникнути дестабілізації — Макрон

Для уникнення дестабілізації ситуації необхідно активно працювати. Ані Росія, ані Європа не зацікавлені у війні.
Про це заявив президент Франції Емануель Макрон після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві.
"Ми спробували знайти точки, де наші позиції збігаються для того, аби просунутися в цих питаннях найближчим часом. По-перше, потрібно швидко працювати, аби уникнути будь-якої ескалації. Зараз напруга зростає, і це підвищує ризик дестабілізації. Ані Росія, ані європейці не зацікавлені у хаосі та нестабільності", — заявив Макрон.
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Емануель Макрон відвідує Москву з метою зниження політичної та військової напруги у зв'язку зі скупченням російських військ вздовж Українських кордонів. Очікується, що 8 лютого президент Франції відвідає Україну.
Що відомо
- Президент Франції Еммануель Макрон стверджує, що Росія має право висловлювати свої занепокоєння щодо безпекової ситуації, а його діалог із Володимиром Путіним здатен відвернути подальшу ескалацію ситуації на російсько-українському кордоні.
- 12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. Фомін за підсумками засідання заявив, що російсько-натівські відносини "перебувають на критично низькому рівні" на тлі "повної деградації архітектури безпеки в Європі".
- Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО.
- 31 січня ЗМІ повідомили, що за кілька годин після засідання Ради безпеки ООН 31 січня Росія надіслала Сполученим Штатам письмову відповідь на пропозицію деескалації ситуації навколо України – відповідь на "гарантії безпеки". Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "вийшла плутанина", насправді ж Кремль ще не відправляв офіційної відповіді і лише готує свою позицію.
- Президент Росії Володимир Путін 1 лютого під час спільної пресконференції з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном дав перший відгук щодо письмової відповіді США на "гарантії безпеки" для Росії. Путін оцінив їх як такі, що "ігнорують принципові російські питання".
- США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.
- З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.
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