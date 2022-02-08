Мінські угоди повинні просуватися в наступні тижні — Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон після перемовин з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що "розв'язання українського питання може бути тільки політичним". Він також проанонсував теми для перемовин з президентом України Володимиром Зеленським, які відбудуться 8 лютого.

Макрон зазначив, що президент Зеленський "поводиться холоднокровно" в контексті міжнародних коментарів щодо скупчення 125 тисяч російських військових на кордоні з Україною.

"Розв'язання питання може бути тільки політичним. І база — виконання Мінських угод. Ці угоди повинні просуватися в наступні тижні. І вже вперше за кілька місяців спільного комюніке в Парижі процес поновлюється. Є дуже чутливі питання по конституційній реформі, по статусу (Донбасу - ред.) і по виборах, які зараз розглядаються...Я сказав і пану Зеленському і Путіну, що Мінські угоди можуть врегулювати й здійснити прогрес з приводу кризи в Україні. Саме про це говоритиму із Зеленським", — сказав Макрон.

Нагадаємо, 8 лютого Макрон прибуде з візитом до України. Згідно з розкладом французького президента, він пробуде в Україні один день.

Що відомо

На перемовинах в Москві 7 лютого президент Франції Емануель Макрон та президент РФ Володимир Путін обговорили "гарантії безпеки", які Росія вимагає від НАТО. У відповідях США та НАТО від 26 січня вимоги Росії були проігноровані, заявив Путін.

Президент Франції Еммануель Макрон стверджує, що Росія має право висловлювати свої занепокоєння щодо безпекової ситуації, а його діалог із Володимиром Путіним здатен відвернути подальшу ескалацію ситуації на російсько-українському кордоні.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.

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