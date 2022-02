Ймовірне вторгнення Росії в Україну може призвести до перебоїв у постачанні газу до Європи та вдарити по економіці та компаніях по всьому світу.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на аналітиків.

Як зазначають в одній із найбільших інвестиційних компаній у США та світі Goldman Sachs Group Inc., Росія є основним постачальником енергоресурсів до Європи, і будь-які перебої з постачанням газу можуть торкнутися, у першу чергу, німецьких компаній, таких як Volkswagen AG, Siemens AG і BASF SE. Також аналітики прогнозують удар по фондових ринках Німеччини. Крім того, за їх оцінками, військове загострення призведе до зростання цін на нафтопродукти, через що постраждає європейський виробник шин Pirelli & C. SpA.

Водночас у компанії з управління активами Amundi припускають, що через конфлікт між Україною та Росією серйозно постраждають східноєвропейські ринки, особливо польські. А в одному з найбільших банків світу JP Morgan попереджають про ризики для німецької компанії з виробництва упаковки Verallia Deutschland, англійської компанії Eurasia Mining Plc та австрійської нафтосервісної компанії Petro Welt Technologies.

За даними стратегів Morgan Stanley, внаслідок ескалації конфлікту між Україною та Росією можуть постраждати азійські компанії, які активно торгують із РФ. Йдеться про компанії, починаючи від сінгапурської Food Empire Holdings Ltd. до Japan Petroleum Exploration Co. та індійського виробника та експортера кави CCL Products India Ltd. Також з проблемами може стикнутися швейцарська компанія Coca-Cola HBC AG, яка виробляє напої Coca-Cola в Росії, Італії, Нігерії та країнах центральної та східної Європи. За оцінками аналітиків Morgan Stanley, серед російських банків найбільшому ризику через можливий конфлікт може піддатися "Сбербанк". При цьому зазначається, що австрійський Raiffeisen Bank International AG став першим європейським банком, який почав виділяти гроші на те, щоб впоратися з потенційними наслідками кризи. У банку зазначили, що від Росії залежить 19% його виручки, а також заявили про відсутність проблем у роботі попри геополітичну напруженість.

Разом з тим, аналітики Goldman стверджують, що виграти від можливого воєнного конфлікту та спричиненого ним різкого зростання цін на енергоносії можуть європейські нафтогазові компанії, зокрема французька TotalEnergies SE, норвезька Equinor ASA. При цьому від деескалації можуть виграти російський ритейлер "Магніт", цифровий банк TCS Group, а також ПАТ "Лукойл".

"Історично склалося так, що військові конфлікти — доки, поки вони були відносно локальними — не надто довго руйнували фінансові ринки", — кажуть стратеги JPMorgan.

Що відомо

28 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що якщо Росія наважиться на збройну агресію проти України, країни Заходу зможуть відповісти їй політичними та фінансовими санкціями.

Європейський центробанк закликав європейські банки розробити план дій на випадок запровадження санкції проти Росії, зокрема відключення від системи Swift.

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що у разі початку агресії Росії щодо України газопровід "Північний потік-2" не зможе почати працювати. За його словами можливість реалізації газопроводу є саме важелем впливу Заходу на відносини з РФ.

25 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

У січні 2022 відбулася низка зустрічей представників України, РФ, НАТО і США, на тлі численних повідомлень про скупчення військ РФ на кордоні з Україною. У Женеві 10 січня завершилися перемовини між делегаціями США та Росії щодо стратегічної стабільності, зокрема так званих гарантій безпеки, запропонованих Москвою. 12 січня відбулося засідання Ради Росія-НАТО, а 13-го — обговорення в межах ради постійних представників ОБСЄ.

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

