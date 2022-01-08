Видання The New York Times опублікувало мапу, на якій показало розташування російських військ на кордоні з Україною.

Як пише видання, ці війська загрожують ескалацією конфлікту із сусідньою державою та потенційно "можуть відкрити новий фронт".

Повідомляється, що російські війська оточують Україну з трьох сторін. На мапі, підготовленій на основі даних від українських та західних чиновників, а також незалежних військових аналітиків та супутникових знімків, газета вказала рід військ, їх чисельність та види техніки. На ній показано десять основних скупчень російських військ у межах досяжності українського кордону. Майже всі вони включають артилерію, важку техніку та танки.

The New York Times

Так, дві групи військ розташовані біля кордону з Білорусією, поряд із містами Єльня (Смоленська область) та Клинці (Брянська область), три групи — неподалік Воронежа. Зазначається, що ці війська можуть безпосередньо загрожувати Києву у разі початку воєнної операції. Ще одна група дислокується в районі Волгограда, дві — біля кордону так званими "ДНР" та "ЛНР" та ще дві — біля міста Кореновська (Краснодарський край, включає лише артилерію) та на території Криму.

Згідно з розвідданими, всього біля українського кордону зараз зосереджено 100 тисяч військових. Але, за оцінками спецслужб США, Росія підготувала військову операцію за участі 175 тисяч військових. Аналітики поки не можуть точно сказали, чи планує Москва напасти на Україну, але зазначають, що вона "на шляху" до цього.

Що відомо

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію.

21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.

30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі, під час якої американський лідер закликав Москву до деескалації напруженості з Україною. Того ж дня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Радбез не бачить загроз для" відкритої агресії з боку Російської федерації".

Ввечері 2 січня президенти США та України Джозеф Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання недопущення подальшої ескалації ситуації на україно-російському кордоні.

7 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія продовжує нарощувати військову потужність біля кордонів України.

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