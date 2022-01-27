Європейський центробанк закликав європейські банки розробити план дій на випадок запровадження санкції проти Росії, зокрема відключення від системи Swift.

Таке попередження регулятор надіслав після заяви США про "серйозні наслідки" для Росії у разі вторгнення в Україну, передає Financial Times із посиланням на власні джерела.

Зокрема, санкції можуть негативно вплинути на банки, залежні від російського капіталу, такі як американський Citi, французький Société Générale, австрійський Raiffeisen та італійський UniCredit.

Регулятор відзначив, що хоче впевнитися, що європейські фінустанови продовжать роботу за будь-яких санкцій і будуть готові швидко обірвати співпрацю із забороненими клієнтами.

За даними чиновника ЄЦБ найбільшими ризиком є відключення РФ від Swift, оскільки це може вплинути на "всю банківську систему Росії". Іншим ризиком для Москви є удар по курсу національної валюти та зниження вартості російських дочірніх компаній випадку нападу на Україну.

Що відомо

У разі початку агресії Росії щодо України, газопровід "Північний потік-2" не зможе почати працювати, заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс. За його словами можливість реалізації газопроводу є саме важелем впливу Заходу на відносини з Росією.

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО. Вимоги РФ містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України в Альянс.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

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