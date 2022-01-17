Заяви, які зробила Росія під час переговорів із Заходом у першу чергу призначені для її власної внутрішньої аудиторії. Однак попри це, вона не зможе довго утримувати війська у повній бойовій готовності на кордоні.

Про це в інтерв'ю Суспільному розповів генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес — колишній командувач сухопутних військ Сполучених Штатів у Європі, ветеран операцій в Іраку та Афганістані, а нині — провідний експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики

"Ми усі лиш переконалися, як Кремль виклав на стіл переговорів свої абсурдні вимоги, знаючи наперед, що їх одразу ж відкинуть. І мені здається, вони усе ж трохи здивовані тим, наскільки єдиною була позиція США та їхніх союзників щодо відкидання цих вимог. Це було вражаюче, і зрозуміло, — це результат складної спільної роботи. Але водночас я гадаю, що їхньою головною аудиторією завжди були росіяни", — наголосив він.

Такі дії дозволять Москві заявити, що вона "зробила все, що могла", а тепер не залишається нічого окрім вторгнення в Україну.

"Очевидно, що президент Путін, який, безсумнівно вважає себе генієм, нині опинився у дуже нехорошій позиції. Для нього нині дуже важко відступитися - після усіх цих заяв, що для Росії є жахливі загрози, що Росія оточена" — зазначив генерал у відставці.

Тому, на його переконання, наразі Москва активно розраховує на провокації, щоб отримати привід для вторгнення. При цьому, експерт переконаний, що довго російські війська не зможуть перебувати у бойовій готовності.

"Звісно, мені б хотілося бачити продовження поставок озброєння. Але це не має спровокувати Росію. Вони можуть скаржитися на це, але це не спровокує їх. Власне, Кремль обрав нині дуже невдалий час. Він не зможе утримувати військові частині у бойовій готовності без кінця — це дуже дорого. Погода є одним з факторів, потім зимові олімпійські ігри в Пекіні", — наголосив Ходжес.

На тлі агресії Росії, все, що має наразі робити Україна, на думку генерала, це не вестися на провокації Москви та продовжити розбудову власних демократичних інституцій.

"Вибори, законодавчі процеси, прозорість у бізнесі та щодо бюджету Міністерства оборони. Це все Україна спроможна робити самостійно — без жодного зовнішнього впливу ставати стійкішою, сильнішою. Також — поліпшувати інфраструктуру —залізницю, аеропорти, морські порти, кібермережі. Щодо оборони — Україна завжди була епіцентром оборонної промисловості СРСР, тож озброєння, якого Україна потребує, вона може виробляти сама, однак такі фактори, як корупція, не дають цьому відбуватися", — відзначив військовий.

Водночас на його думку, у переговорах з РФ Захід має враховувати той факт, що ситуація з Україною — частина більшої картини, яка може вплинути на інші регіони.

"Це частина загального полотна того, що відбувається і що є важливим. Насамперед треба засвідчити повагу до міжнародного законодавства, угод про суверенітет народів. Це той принцип, який точно будуть підтримувати США та їхні європейські союзники. Ми маємо слідувати цьому — це питання номер один. Друге: китайська Комуністична партія спостерігає за ситуацією. Якщо Заходу не вдасться об'єднатися, аби стримати Росію від очевидно хибних дій, тоді Китай не буде у захваті від усього, що ми кажемо про Тайвань. Якщо проваляться наші дії у Чорноморському регіоні, ми відкриємо двері Китаю для того, щоби можна було виявляти більше агресії у Тайвані. А ще Африка -— Росія хоче розширити там впив", — пояснив Ходжес.

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