Заступниця державного секретаря США Венді Шерман за підсумками чотиригодинного засідання Ради Росія-НАТО 12 січня заявила, що деякі ключові російські пропозиції щодо так званих гарантій безпеки "є неприйнятними". Йдеться, зокрема, про відмову від розширення НАТО й повернення до "ситуації 1997 року"

"Спільно США та Альянс дав чітко зрозуміти, що НАТО не припинить свою політику "відкритих дверей", яка завжди була в основі Альянсу — оборонного Альянсу. НАТО існує, щоб захищати своїх членів. НАТО ніколи не розширювалося шляхом сили, примусу чи підривних дій", — заявила вона.

Водночас, додала чиновниця, США і Росія мають кілька питань, щодо яких ті можуть співпрацювати. Про них російській делегації заявили на зустрічі в Женеві напередодні, 11 січня.

За словами Шерман, на засіданні Ради Росія-НАТО США наголосили, що ескалація на українсько-російському кордоні триває: РФ зосередила там понад 100 тисяч військових і за рахунок дезінформації поширює думку, що це Україна має агресивні наміри.

"Сьогодні ми прямо сказали Росії: якщо вона вторгнеться в Україну, це призведе до суттєвих збитків для неї й наслідків, значно більших за ті, перед якими Росія постала у 2014 році", — наголосила заступниця державного секретаря США, додавши, що такі заходи Вашингтон обговорює із європейськими партнерами і членами "Великої сімки".

Про позицію НАТО і США

"Сьогоднішня зустріч справді була видатним виявом нашої сили дипломатії. 30 суверенних держав говорили окремо як союзники НАТО і водночас говорили як єдине ціле", — заявила представниця Держдепу США.

Шерман наголосила, що всі країни-члени Альянсу підтримують право держав самостійно визначати свою зовнішню політику, територіальну цілісність і суверенітет як непорушні принципи, а також право держав вільно обирати своїх союзників.

"Ми твердо дотримуємось політики "нічого про вас без вас". Коли йдеться про наших союзників і партнерів, зокрема і про Україну. Ми не ухвалимо жодних рішень про Україну без України, або про НАТО — без НАТО, або про ОБСЄ — без ОБСЄ", — зазначила вона.

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