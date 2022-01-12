Заступниця державного секретаря США Венді Шерман за підсумками чотиригодинного засідання Ради Росія-НАТО 12 січня заявила, що деякі ключові російські пропозиції щодо так званих гарантій безпеки "є неприйнятними". Йдеться, зокрема, про відмову від розширення НАТО й повернення до "ситуації 1997 року"
"Спільно США та Альянс дав чітко зрозуміти, що НАТО не припинить свою політику "відкритих дверей", яка завжди була в основі Альянсу — оборонного Альянсу. НАТО існує, щоб захищати своїх членів. НАТО ніколи не розширювалося шляхом сили, примусу чи підривних дій", — заявила вона.
Водночас, додала чиновниця, США і Росія мають кілька питань, щодо яких ті можуть співпрацювати. Про них російській делегації заявили на зустрічі в Женеві напередодні, 11 січня.
За словами Шерман, на засіданні Ради Росія-НАТО США наголосили, що ескалація на українсько-російському кордоні триває: РФ зосередила там понад 100 тисяч військових і за рахунок дезінформації поширює думку, що це Україна має агресивні наміри.
"Сьогодні ми прямо сказали Росії: якщо вона вторгнеться в Україну, це призведе до суттєвих збитків для неї й наслідків, значно більших за ті, перед якими Росія постала у 2014 році", — наголосила заступниця державного секретаря США, додавши, що такі заходи Вашингтон обговорює із європейськими партнерами і членами "Великої сімки".
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Про позицію НАТО і США
"Сьогоднішня зустріч справді була видатним виявом нашої сили дипломатії. 30 суверенних держав говорили окремо як союзники НАТО і водночас говорили як єдине ціле", — заявила представниця Держдепу США.
Шерман наголосила, що всі країни-члени Альянсу підтримують право держав самостійно визначати свою зовнішню політику, територіальну цілісність і суверенітет як непорушні принципи, а також право держав вільно обирати своїх союзників.
"Ми твердо дотримуємось політики "нічого про вас без вас". Коли йдеться про наших союзників і партнерів, зокрема і про Україну. Ми не ухвалимо жодних рішень про Україну без України, або про НАТО — без НАТО, або про ОБСЄ — без ОБСЄ", — зазначила вона.
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Що відомо
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- 17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).
- У відповідь США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.
- У ці дні відбувається низка зустрічей представників України, РФ, НАТО і США, на тлі численних повідомлень про скупчення військ РФ на кордоні з Україною. Так, у Женеві 10 січня завершилися перемовини між делегаціями США та Росії щодо стратегічної стабільності, зокрема так званих гарантій безпеки, запропонованих Москвою. Зустріч загалом тривала вісім годин.
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