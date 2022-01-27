У разі початку агресії Росії щодо України, газопровід "Північний потік-2" не зможе почати працювати, заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс. За його словами можливість реалізації газопроводу є саме важелем впливу Заходу на відносини з Росією.

"Я хочу бути чітко зрозумілим: якщо Росія так чи інакше вторгнеться в Україну, "Північний потік-2" не просуватиметься вперед", — повідомив речник відомства в ефірі радіостанції NPR.

Він зазначив, що нині запуск газопроводу відкладений, а можливість його реалізації є для Вашингтона, Берліна та всього трансатлантичного співтовариства "важелем впливу" на Росію, а не важелем впливу Кремля на світ.

"Це важіль для трансатлантичного співтовариства, оскільки газ ("Північним потоком-2" — ред.) не надходить. Щоб було зрозуміло, він не є важелем впливу для Володимира Путіна. Другий момент — і я хочу чітко заявити — якщо Росія так чи інакше вторгнеться в Україну, "Північний потік-2" не рухатиметься в бік його реалізації, і ми хочемо ще раз на цьому наголосити", — сказав Прайс.

Що відомо

Німеччина відклала сертифікацію газогону "Північний потік-2" до тих пір коли газогін буде зареєстровано за німецьким законодавством. Скільки саме триватиме затримка невідомо, але, вочевидь у першій половині 2022 року рішень щодо "Північного потоку-2" ухвалено не буде.

Відкладення Німеччиною сертифікації "Північного потоку-2" може призвести до декількох сценарії, розповів в ефірі "Українського радіо" директор Центру глобалістики Михайло Гончар. Існує імовірність, що "Газпром" може проігнорувати вимоги ЄС та запустити газогін попри відсутність сертифікації. А, власне, реєстрація оператора на території ЄС становить великі незручності для російської газової корпорації.

Михайло Гончар вважає, що "Газпром" міг би запустити газопровід і самостійно: "Єдина опція, яка лишається для “Газпрому” – це запустити його самовільно, не чекаючи завершення процедури сертифікації. Він може це зробити, і в російських медіа не раз про це йшлося. Все, що очікує “Газпром” в такому випадку, – невеликий з огляду на масштаб компанії штраф. Йдеться про суму порядку мільйона євро й це не та сума, яка зупинить “Газпром”, якщо буде прийняте відповідне політичне рішення в Кремлі".

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