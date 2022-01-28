Столтенберг попередив Росію про "наслідки" у разі нападу на Україну

У разі, якщо Росія наважиться на збройну агресію проти України, країни Заходу зможуть відповісти їй політичними та фінансовими санкціями.

Про це 28 січня заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час онлайн-виступу на заході, організованому Атлантичною радою.

"Наша мета дати зрозуміти Росії, що у тому разі, якщо вона використає військову силу проти України, вона зазнає наслідків. Партнери НАТО готові накласти потужні політичні та фінансові санкції", — зазначив посадовець.

Він наголосив, що Україна також спроможна завдати збитків РФ.

"Ми допомагаємо реформувати та модернізувати українські безпекові інституції та тренуємо військових. Тому Україна також завдасть збитки Росії, якщо вони ще раз нападуть на Україну", — сказав генсек.

Також Столтенберг нагадав, що НАТО готове збільшити військову присутність у східних країнах Альянсу, та вже займається цим питанням.

"Це спростовує чутки про неспроможність та неготовність НАТО захищати союзників", — підкреслив посадовець.

При цьому генсек зазначив, що Росія не лише досі не розпочала відводити війська від українського кордону, але й перекидає туди важке озброєння та техніку.

"Зараз ми бачимо продовження нарощування військ. Вони розміщують тисячі військових, техніку та спорядження на кордонах з Україною та Білорусі, в тому числі гелікоптери та важку зброю" — наголосив Столтенберг.

За його словами, НАТО досі не має чіткого розуміння, до яких дій планує вдатися РФ.

"Зараз немає ясності, які саме плани має Росія і, мабуть, вони ще не виробили фінального рішення. Як НАТО, ми готові до політичного діалогу, і готові відповісти, якщо буде загроза. Ми готові до переговорів, але ми готові і до найгіршого", —

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