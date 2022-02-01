Державний департамент США евакуює сім’ї працівників дипмісії з Білорусі

Державний департамент США 31 січня наказав виїхати з Білорусі сім’ям працівників дипломатичної місії. Громадянам США також рекомендується залишити територію Білорусі та не подорожувати туди.

Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США.

"Не подорожуйте до Білорусі через вибіркове застосування законів, ризик бути затриманим та незвичну і підозрілу концентрацію російських військ вздовж білоруського кордону з Україною",— сказано в повідомленні.

Читайте також: Литва хоче збудувати на кордоні з Білоруссю центр розміщення мігрантів

Що відомо

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте також

Посольство США оприлюднило шляхи евакуації з України для своїх громадян

Канада тимчасово відкликає з України "другорядних" дипломатів

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу