Державний департамент США евакуює сім’ї працівників дипмісії з Білорусі

Державний департамент США 31 січня наказав виїхати з Білорусі сім’ям працівників дипломатичної місії. Громадянам США також рекомендується залишити територію Білорусі та не подорожувати туди.
Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США.
"Не подорожуйте до Білорусі через вибіркове застосування законів, ризик бути затриманим та незвичну і підозрілу концентрацію російських військ вздовж білоруського кордону з Україною",— сказано в повідомленні.
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Що відомо
- У січні США, Австралія, Німеччина і Канада оголосили про евакуацію частини дипломатів та їхніх сімей з України, а Велика Британія заявила про скорочення складу дипломатичної місії.
- Про відсутність намірів евакуювати дипломатів та членів їхніх сімей з України заявляли уряди Польщі та Латвії. Крім того, не планують вивезення дипломатичного персоналу Франція, Угорщина та Грузія, а також ЄС і НАТО.
- Під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН представник Білорусі заявив, що російсько-білоруські навчання не несуть загрози третім країнам. Водночас він назвав агресію Росії проти України "внутрішнім конфліктом" в Україні.
- 29 січня у Міністерстві оборони Росії заявили, що війська Західного воєнного округу (ЗВО) завершили перевірку боєздатності та повертаються до місць постійної дислокації.
- Росія переміщує війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого.
- У Середземному морі розпочалися масштабні військові навчання військово-морських сил НАТО "Нептун Страйк-22".
- 25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
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