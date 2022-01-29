Росія оголосила про завершення перевірки боєздатності своїх військ

У Міністерстві оборони Росії заявили, що війська Західного воєнного округу (ЗВО) завершили перевірку боєздатності та повертаються до місць постійної дислокації.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" із посиланням на повідомлення командування округу.

Командувач військами ЗВО Олександр Журавльов заявив, що російські війська виконали усі завдання, що стояли перед ними у межах перевірки боєготовності.

"У нас продовжуються планові заходи бойової підготовки на полігонах. Попереду цілий комплекс заходів, включаючи двосторонні тактичні навчання із залученням авіації та систем ППО", — заявив він.

Як зазначили у штабі округу, підрозділи бригад зв'язку, передові загони інженерних підрозділів, а також радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) прибувають до пунктів постійної дислокації. Також, за даними штабу, на аеродроми базування повернулася авіація, яка залучалася до перевірки.

Раніше, 25 січня, Західний та Південний воєнні округи Росії оголосили про початок перевірки боєздатності з передислокацією підрозділів на полігони, у тому числі віддалені. Перевірку провели на тлі кризових відносин із НАТО, але в російських округах її назвали плановою. Тоді ж розпочалися масштабні навчання на Чорноморському флоті в окупованому Криму.

Що відомо

Росія переміщує війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого.

У Середземному морі розпочалися масштабні військові навчання військово-морських сил НАТО "Нептун Страйк-22".

19 січня 2022 року з'явилося повідомлення про перехід шести великих десантних кораблів Балтійського та Північного флотів РФ. Існує імовірність, що вони прямують до Середземного моря.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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