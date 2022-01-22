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НАТО анонсувало масштабні військові навчання у Середземному морі
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НАТО анонсувало масштабні військові навчання у Середземному морі

Ярослав Прищепа
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НАТО анонсувало масштабні військові навчання у Середземному морі defence.gov

Північноатлантичний альянс повідомив про старт військово-морських навчань НАТО "Нептун Страйк-22" у Середземному морі.

Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Міністерство оборони США.

"Навчання покликані продемонструвати здатність НАТО інтегрувати ефективні наступальні можливості ударної групи авіаносців у масштабні операції з підтримки, стримування чи оборони", — зазначив посадовець.

За його словами, ударна група, яку очолюватиме авіаносець "Гаррі Трумен", має продемонструвати готовність до ведення підводних бойових дій та завдання ударів на великих відстанях.

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Кірбі підкреслив, що навчання планувалися ще у 2020 році, без урахування можливого вторгнення Росії в Україну.

"Вони не призначені для опрацювання сценаріїв, пов'язаних із подіями на українському кордоні", — наголосив він.

Посадовець зауважив, що союзники врахували напружену ситуацію у східноєвропейському регіоні, однак після консультацій вирішили не скасовувати навчання.

"Ми, як і раніше, спостерігаємо дуже значну присутність російських військ у зоні, що прилягає до кордону з Україною, і це викликає занепокоєння. Але ми вважаємо, що є ще можливості для дипломатичного рішення. Ми хотіли б, щоб ситуація розрядилася", — підсумував Кірбі.

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