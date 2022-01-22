НАТО анонсувало масштабні військові навчання у Середземному морі

Північноатлантичний альянс повідомив про старт військово-морських навчань НАТО "Нептун Страйк-22" у Середземному морі.

Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Міністерство оборони США.

"Навчання покликані продемонструвати здатність НАТО інтегрувати ефективні наступальні можливості ударної групи авіаносців у масштабні операції з підтримки, стримування чи оборони", — зазначив посадовець.

За його словами, ударна група, яку очолюватиме авіаносець "Гаррі Трумен", має продемонструвати готовність до ведення підводних бойових дій та завдання ударів на великих відстанях.

Кірбі підкреслив, що навчання планувалися ще у 2020 році, без урахування можливого вторгнення Росії в Україну.

"Вони не призначені для опрацювання сценаріїв, пов'язаних із подіями на українському кордоні", — наголосив він.

Посадовець зауважив, що союзники врахували напружену ситуацію у східноєвропейському регіоні, однак після консультацій вирішили не скасовувати навчання.

"Ми, як і раніше, спостерігаємо дуже значну присутність російських військ у зоні, що прилягає до кордону з Україною, і це викликає занепокоєння. Але ми вважаємо, що є ще можливості для дипломатичного рішення. Ми хотіли б, щоб ситуація розрядилася", — підсумував Кірбі.

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