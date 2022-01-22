НАТО анонсувало масштабні військові навчання у Середземному морі

Північноатлантичний альянс повідомив про старт військово-морських навчань НАТО "Нептун Страйк-22" у Середземному морі.
Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Міністерство оборони США.
"Навчання покликані продемонструвати здатність НАТО інтегрувати ефективні наступальні можливості ударної групи авіаносців у масштабні операції з підтримки, стримування чи оборони", — зазначив посадовець.
За його словами, ударна група, яку очолюватиме авіаносець "Гаррі Трумен", має продемонструвати готовність до ведення підводних бойових дій та завдання ударів на великих відстанях.
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Кірбі підкреслив, що навчання планувалися ще у 2020 році, без урахування можливого вторгнення Росії в Україну.
"Вони не призначені для опрацювання сценаріїв, пов'язаних із подіями на українському кордоні", — наголосив він.
Посадовець зауважив, що союзники врахували напружену ситуацію у східноєвропейському регіоні, однак після консультацій вирішили не скасовувати навчання.
"Ми, як і раніше, спостерігаємо дуже значну присутність російських військ у зоні, що прилягає до кордону з Україною, і це викликає занепокоєння. Але ми вважаємо, що є ще можливості для дипломатичного рішення. Ми хотіли б, щоб ситуація розрядилася", — підсумував Кірбі.
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Що відомо
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
- Від початку листопада 2021 року, коли з'явилася інформацію про можливість повномасштабного нападу Росії на Україну, низка ЗМІ припускали можливість нападу в тому числі з території Білорусі. Наприкінці листопада Лукашенко заявив, що в разі конфлікту Росії та України Білорусь буде на боці Росії.
- 19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
- 21 січня Білий дім підтвердив свій намір надати Україні гелікоптери Мі-17 на тлі посилення напруження через російські війська поблизу українського кордону.
- Вранці 22 січня у міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлилася перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Сполучених Штатів Збройним силам України.
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