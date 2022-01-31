Литва хоче збудувати на кордоні з Білоруссю центр розміщення мігрантів

Литва планує побудувати на кордоні з Білоруссю новий багатофункціональний центр розміщення мігрантів.

"Це дозволить покращити умови проживання як тих іноземців, які звертаються із проханням про надання притулку, так і нелегальних мігрантів", — розповів начальник Служби охорони державного кордону при МВС Литви Рустамас Любаєвас, передає радіо LRT.

Планується побудувати два корпуси на території Центру реєстрації іноземців у місті Пабраді. У них зможуть розміститися 450 осіб. Наразі центр в місті може прийняти 240 людей.

На зведення нових споруд знадобиться пів року. Центр будуватимуть коштом Євросоюзу.

Що відомо

Для стримування потоку мігрантів на литовсько-білоруському кордоні встановлено 150 км колючого дроту та 10 км стаціонарних загорож.

Міграційна криза на кордоні Білорусі з Польщею, Литвою, Латвією триває із серпня. Країни звинувачують Білорусь у спеціально створеному міграційному тиску в рамках ворожих гібридних дій проти них як країн ЄС.

26 листопада президент Польщі Анджей Дуда заявив, що мігранти вдаються до спроб перетнути білорусько-польський кордон малими групами.

У Прикордонній службі Польщі повідомили, що у ніч на 13 листопада білоруські військові намагалися прорвати огорожу на кордоні з Польщею за допомогою службової машини. Водночас мігранти застосували проти польських прикордонників сльозогінний газ.

Олександр Лукашенко заперечив причетність країни до організації міграційної кризи та попередив ЄС про відповідь у разі запровадження нових санкцій.

МВС України вирішило посилити присутність прикордонників на кордоні з Білоруссю. А секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов повідомив, що Україна реагуватиме за законом на загострення ситуації на кордоні з Білоруссю.

12 грудня литовські прикордонники не пустили до країни 8 нелегальних мігрантів з території Білорусі. Повідомляється про 22 постріли з білоруського боку.

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