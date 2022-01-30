Посольство США оприлюднило шляхи евакуації з України для своїх громадян

Посольство США повторно рекомендувало американським громадянам виїхати з України у зв’язку із загрозою російського вторгнення. Дипвідомство також оприлюднило дорожню карту із переліком країн для виїзду.

Про це повідомляється на сайті посольства.

"Ситуація з безпекою в Україні як і раніше залишається непередбачуваною через зростання загрози військових дій Росії і може погіршитися без попередження. Громадянам США в Україні слід розглянути можливість виїзду зараз, використовуючи комерційні або інші приватні транспортні засоби", — йдеться у повідомленні.

Громадянам, які бажають залишити Україну сушею, посольство пропонує виїжджати, перш за все через Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію та Молдову. При цьому там попередили, що вимоги до в'їзду в ту чи іншу країну сушею можуть змінюватися і відрізнятися від вимог до пасажирів, які прибувають літаками. Також у посольстві інформують про доступні комерційні рейси з міжнародних аеропортів України.

Разом з тим у диппредставництві заявили, що воно "залишається відкритим" і продовжує надавати різні послуги. Всіх громадян США в Україні просять заповнити онлайн-форму для підтримки зв'язку з посольством.

Що відомо

24 січня Держдепартамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд американських державних службовців з посольства у Києві та наказав виїхати членам їх родин.

Австралія, Німеччина і Канада також оголосили про евакуацію частини дипломатів та їхніх сімей з України, а Велика Британія заявила про скорочення складу дипломатичної місії. Водночас про відсутність намірів евакуювати дипломатів та членів їхніх сімей з України заявляли уряди Польщі та Латвії. Крім того, не планують вивезення дипломатичного персоналу Франція, Угорщина та Грузія, а також ЄС і НАТО.

25 січня президент Володимир Зеленський заявив, що вивезення окремими державами з України дипломатів та членів їхніх родин не означає, що ескалація конфлікту з РФ є неминучою.

За даними ЗМІ, між президентом Володимиром Зеленським та адміністрацією американського лідера Джо Байдена зростає напруженість через розбіжності щодо загрози нападу на Україну з боку Росії.

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

Стан здоров’я і довідка про несудимість. Як в Україні розгортаються сили територіальної оборони

"У нас вулицями їздять танки? Ні". Що сказав Зеленський іноземним журналістам

Рада звернулася по допомогу ООН та урядів іноземних держав через агресію Росії

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу