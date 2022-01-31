Російсько-білоруські навчання мають оборонний характер та не несуть загрози третім країнам.
Про це заявив постійний представник Білорусі в ООН Валентин Рибаков під час засідання Ради безпеки ООН в Нью-Йорку 31 січня.
Під час свого виступу представник Білорусі звинуватив Сполучені Штати у розпалюванні напруги в регіоні та заявив, що Білорусь виступає за мирне врегулювання конфлікту на Донбасі. При цьому Валентин Рибаков назвав російсько-українську війну "внутрішньоукраїнським конфліктом".
Представник Білорусі заявив, що військові навчання російських та білоруських збройних сил мають оборонний характер.
"У зв’язку з ситуацією, що склалася, голови Білорусі та Росії прийняли рішення про спільне проведення заходів з перевірки готовності збройних сил двох держав забезпечити воєнну безпеку з урахуванням зобов’язань військово-політичного союзу", — заявив представник Білорусі.
За словами Рибакова, під час навчань відпрацьовуватимуться заходи з реагування на міграційні та гуманітарні кризи на кордоні, а також заходи з відбиття зовнішньої агресії та терористичних атак.
Що відомо
- 29 січня у Міністерстві оборони Росії заявили, що війська Західного воєнного округу (ЗВО) завершили перевірку боєздатності та повертаються до місць постійної дислокації.
- Росія переміщує війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого.
- У Середземному морі розпочалися масштабні військові навчання військово-морських сил НАТО "Нептун Страйк-22".
- 19 січня 2022 року з'явилося повідомлення про перехід шести великих десантних кораблів Балтійського та Північного флотів РФ. Існує імовірність, що вони прямують до Середземного моря.
- 25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
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