Російсько-білоруські навчання мають оборонний характер та не несуть загрози третім країнам.

Про це заявив постійний представник Білорусі в ООН Валентин Рибаков під час засідання Ради безпеки ООН в Нью-Йорку 31 січня.

Під час свого виступу представник Білорусі звинуватив Сполучені Штати у розпалюванні напруги в регіоні та заявив, що Білорусь виступає за мирне врегулювання конфлікту на Донбасі. При цьому Валентин Рибаков назвав російсько-українську війну "внутрішньоукраїнським конфліктом".

Представник Білорусі заявив, що військові навчання російських та білоруських збройних сил мають оборонний характер.

"У зв’язку з ситуацією, що склалася, голови Білорусі та Росії прийняли рішення про спільне проведення заходів з перевірки готовності збройних сил двох держав забезпечити воєнну безпеку з урахуванням зобов’язань військово-політичного союзу", — заявив представник Білорусі.

За словами Рибакова, під час навчань відпрацьовуватимуться заходи з реагування на міграційні та гуманітарні кризи на кордоні, а також заходи з відбиття зовнішньої агресії та терористичних атак.

Що відомо

29 січня у Міністерстві оборони Росії заявили, що війська Західного воєнного округу (ЗВО) завершили перевірку боєздатності та повертаються до місць постійної дислокації.

Росія переміщує війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого.

У Середземному морі розпочалися масштабні військові навчання військово-морських сил НАТО "Нептун Страйк-22".

19 січня 2022 року з'явилося повідомлення про перехід шести великих десантних кораблів Балтійського та Північного флотів РФ. Існує імовірність, що вони прямують до Середземного моря.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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