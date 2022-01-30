Канада тимчасово відкликає з України "другорядних" дипломатів

Влада Канади вирішила тимчасово відкликати з України "другорядних" дипломатів та членів їх сімей.
Про це йдеться у заяві МЗС Канади.
"Канада ухвалила рішення тимчасово відкликати другорядних канадських співробітників і членів сімей, що залишилися, з посольства в Україні", — заявили у канадському зовнішньополітичному відомстві.
Водночас там наголосили, що посольство Канади в Україні продовжує працювати. Також в канадському відомстві повідомили, що найближчим часом команду дипмісії посилять співробітники, які мають досвід у реформуванні сектору безпеки, управлінні конфліктами та інших галузях.
"Вони підвищать наш дипломатичний потенціал і дозволять нам продовжувати оцінювати та реагувати на ситуацію, що розвивається, на підтримку України", — додали в МЗС Канади.
Що відомо
- 24 січня Держдепартамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд американських державних службовців з посольства у Києві та наказав виїхати членам їх родин.
- 30 січня Посольство США повторно рекомендувало американським громадянам виїхати з України у зв’язку із загрозою російського вторгнення. Дипвідомство також оприлюднило дорожню карту із переліком країн для виїзду.
- Австралія, Німеччина і Канада також оголосили про евакуацію частини дипломатів та їхніх сімей з України, а Велика Британія заявила про скорочення складу дипломатичної місії. Водночас про відсутність намірів евакуювати дипломатів та членів їхніх сімей з України заявляли уряди Польщі та Латвії. Крім того, не планують вивезення дипломатичного персоналу Франція, Угорщина та Грузія, а також ЄС і НАТО.
- 25 січня президент Володимир Зеленський заявив, що вивезення окремими державами з України дипломатів та членів їхніх родин не означає, що ескалація конфлікту з РФ є неминучою.
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