Канада тимчасово відкликає з України "другорядних" дипломатів

Влада Канади вирішила тимчасово відкликати з України "другорядних" дипломатів та членів їх сімей.

Про це йдеться у заяві МЗС Канади.

"Канада ухвалила рішення тимчасово відкликати другорядних канадських співробітників і членів сімей, що залишилися, з посольства в Україні", — заявили у канадському зовнішньополітичному відомстві.

Водночас там наголосили, що посольство Канади в Україні продовжує працювати. Також в канадському відомстві повідомили, що найближчим часом команду дипмісії посилять співробітники, які мають досвід у реформуванні сектору безпеки, управлінні конфліктами та інших галузях.

"Вони підвищать наш дипломатичний потенціал і дозволять нам продовжувати оцінювати та реагувати на ситуацію, що розвивається, на підтримку України", — додали в МЗС Канади.

Що відомо

24 січня Держдепартамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд американських державних службовців з посольства у Києві та наказав виїхати членам їх родин.

30 січня Посольство США повторно рекомендувало американським громадянам виїхати з України у зв’язку із загрозою російського вторгнення. Дипвідомство також оприлюднило дорожню карту із переліком країн для виїзду.

Австралія, Німеччина і Канада також оголосили про евакуацію частини дипломатів та їхніх сімей з України, а Велика Британія заявила про скорочення складу дипломатичної місії. Водночас про відсутність намірів евакуювати дипломатів та членів їхніх сімей з України заявляли уряди Польщі та Латвії. Крім того, не планують вивезення дипломатичного персоналу Франція, Угорщина та Грузія, а також ЄС і НАТО.

25 січня президент Володимир Зеленський заявив, що вивезення окремими державами з України дипломатів та членів їхніх родин не означає, що ескалація конфлікту з РФ є неминучою.

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