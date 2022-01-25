Міністерство закордонних справ України вважає, що президент Хорватії Зоран Міланович виявив "зневажливе ставлення і невдячність" до Києва своїми заявами про недоречність допомоги Києву в боротьбі з агресією Росії та оцінками Революції Гідності. Відомство вимагає публічного спростування його слів.
Про це повідомила пресслужба МЗС України.
Відомство викликало посолку Хорватії в Україні Аніцу Джамич, якій повідомило про "категоричну неприйнятність" заяв Мілановича.
Зокрема його твердження про Революцію Гідності "ображають пам’ять українців та іноземців, які віддали свої життя заради європейського майбутнього України", а висловлена ним недоречність допомоги Києву "особливо дисонує із загальнолюдськими цінностями, враховуючи гіркий досвід війни хорватського народу".
"Хорватський президент продемонстрував своє зневажливе ставлення і невдячність за допомогу, яку Україна та українці надавали Хорватії під час її боротьби за незалежність, а також в боротьбі з руйнівними пожежами минулоріч. Але ми впевнені, що ця невдячність є його особистою рисою і не поширюється на хорватський народ, з яким нас єднає дружба і взаємна повага", — йдеться в повідомленні МЗС.
Відомство вказує, що заяви Мілановича підіграють російській пропаганді та суперечать офіційній позиції Хорватії. Тому Україна вимагає публічного спростування заяв хорватського президента та "їхнього неповторення у майбутньому". Згідно із заявою МЗС, відповідний демарш також здійснить посол України у Хорватії.
Міланович не вперше висловлює недружні до України заяви. У грудні 2021 року він розкритикував підписання хорватським прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем декларації щодо визнання європейської перспективи України. Міланович назвав візит Пленковича до Києва "чистим шарлатанством", який може погано позначитися на відносинах Хорватії з Росією.
Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.
Що відомо
- З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що безпекова ситуація в Україні перебуває під контролем, та закликав ЗМІ й політиків не роздмухувати панічні настрої. А на думку міністра оборони України Олексія Резнікова, на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.
- США, Австралія, Німеччина і Канада вже оголосили про евакуацію частини дипломатів та їхніх сімей із України, а Велика Британія заявила про скорочення складу дипломатичної місії. А про відсутність намірів евакуювати дипломатів та членів їхніх сімей із України заявляли уряди Польщі та Латвії. Крім того, не планують вивезення дипломатичного персоналу Франція, Угорщина та Грузія, а також ЄС і НАТО.
Читайте також
Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення
"Підтримувати всіма можливими способами". Що кажуть західні політики про допомогу Україні
"Ситуація контрольована". Зеленський знову звернувся до українців через кризу на кордоні з РФ
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!