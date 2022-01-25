Міністерство закордонних справ України вважає, що президент Хорватії Зоран Міланович виявив "зневажливе ставлення і невдячність" до Києва своїми заявами про недоречність допомоги Києву в боротьбі з агресією Росії та оцінками Революції Гідності. Відомство вимагає публічного спростування його слів.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Відомство викликало посолку Хорватії в Україні Аніцу Джамич, якій повідомило про "категоричну неприйнятність" заяв Мілановича.

Зокрема його твердження про Революцію Гідності "ображають пам’ять українців та іноземців, які віддали свої життя заради європейського майбутнього України", а висловлена ним недоречність допомоги Києву "особливо дисонує із загальнолюдськими цінностями, враховуючи гіркий досвід війни хорватського народу".

"Хорватський президент продемонстрував своє зневажливе ставлення і невдячність за допомогу, яку Україна та українці надавали Хорватії під час її боротьби за незалежність, а також в боротьбі з руйнівними пожежами минулоріч. Але ми впевнені, що ця невдячність є його особистою рисою і не поширюється на хорватський народ, з яким нас єднає дружба і взаємна повага", — йдеться в повідомленні МЗС.

Відомство вказує, що заяви Мілановича підіграють російській пропаганді та суперечать офіційній позиції Хорватії. Тому Україна вимагає публічного спростування заяв хорватського президента та "їхнього неповторення у майбутньому". Згідно із заявою МЗС, відповідний демарш також здійснить посол України у Хорватії.

Міланович не вперше висловлює недружні до України заяви. У грудні 2021 року він розкритикував підписання хорватським прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем декларації щодо визнання європейської перспективи України. Міланович назвав візит Пленковича до Києва "чистим шарлатанством", який може погано позначитися на відносинах Хорватії з Росією.

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