Станом на 24 січня в Україні не спостерігається активного виїзду співробітників дипломатичних установ інших держав.

Про це під час брифінгу заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"На сьогодні ми маємо інформацію про три амбасади. Йдеться про три країни, 49 країн не беруть участь (в евакуації — ред.). Ми не бачимо активного виїду з нашої країни на сьогодні співробітників дипломатичних посольств", — зазначив посадовець.

За його словами, кожна держава самостійно визначає питання щодо необхідності евакуації її громадян, які знаходяться на території України.

"Єдине що можна сказати — що була велика така хвиля дезінформаційна стосовно того, що співробітники безпосередньо установ Російської Федерації масово покидають нашу країну. Ми цього не бачимо", — підкреслив Данілов.

Секретар РНБО зауважив, що офіційні повідомлення щодо евакуації зробили лише посольства Сполучених Штатів, Великої Британії та Австралії.

"Інші посольства цими питаннями не займаються", — наголосив посадовець.

Як нагадав Данілов, Євросоюз зробив заяву, у якій зазначив, що не бачить підстав для того, щоб співробітники дипустанов європейських країн залишали межі України.

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