Станом на 24 січня в Україні не спостерігається активного виїзду співробітників дипломатичних установ інших держав.
Про це під час брифінгу заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
"На сьогодні ми маємо інформацію про три амбасади. Йдеться про три країни, 49 країн не беруть участь (в евакуації — ред.). Ми не бачимо активного виїду з нашої країни на сьогодні співробітників дипломатичних посольств", — зазначив посадовець.
"Не треба нами маніпулювати". Данілов прокоментував заяви країн про евакуацію дипломатів з України
За його словами, кожна держава самостійно визначає питання щодо необхідності евакуації її громадян, які знаходяться на території України.
"Єдине що можна сказати — що була велика така хвиля дезінформаційна стосовно того, що співробітники безпосередньо установ Російської Федерації масово покидають нашу країну. Ми цього не бачимо", — підкреслив Данілов.
Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення
Секретар РНБО зауважив, що офіційні повідомлення щодо евакуації зробили лише посольства Сполучених Штатів, Великої Британії та Австралії.
"Інші посольства цими питаннями не займаються", — наголосив посадовець.
Як нагадав Данілов, Євросоюз зробив заяву, у якій зазначив, що не бачить підстав для того, щоб співробітники дипустанов європейських країн залишали межі України.
Що відомо
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
- 19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
- Група сенаторів США на чолі з республіканцем Джимом Бенксом підготувала законопроєкт про санкції проти оточення Путіна, зокрема і бізнесменів. Передбачається, що він набуде чинності безвідносно вторгнення Росії в Україну. Це вже четвертий такий законопроєкт.
- 21 січня Білий дім підтвердив свій намір надати Україні гелікоптери Мі-17 на тлі посилення напруження через російські війська поблизу українського кордону. У ніч проти 22 січня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлилася перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Сполучених Штатів Збройним силам України.
- Увечері 23 січня до Києва прибув борт зі США, який доставив понад 80 тонн військової допомоги для посилення обороноздатності України. Про це у Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
- 24 січня Польща та Латвія заявили, що уважно стежать за безпековою ситуацією в Україні та наразі не планують евакуацію своїх дипломатів та членів їхніх сімей. Грузія також поки що не має наміру вивозити співробітників своїх дипустанов.
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