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Білорусь розмістить "цілий контингент" білоруської армії на кордоні з Україною – Лукашенко
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Білорусь розмістить "цілий контингент" білоруської армії на кордоні з Україною – Лукашенко

Максим Свєженцев
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Білорусь розмістить "цілий контингент" білоруської армії на кордоні з Україною – Лукашенко АР

Невизнаний низкою країн президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь розмістить на кордоні з Україною "цілий контингент" своєї армії. Він вважає, що такі кроки необхідно робити "у відповідь" на нібито стягування українських військ до кордонів Білорусі.

Про це Лукашенко повідомив під час зустрічі з головою Державного прикордонного комітету Білорусі 24 січня, передає Telegram-канал "Пул Первого".

"Ми просто хочемо захистити наш південний кордон", – заявив Лукашенко.

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Він також стверджує, що військові навчання Росії та Білорусі "були давно заплановані" і відбуваються вже не вперше. Крім того, він заявив про "концентрацію військ" на кордонах Латвії, Литви, Польщі та України. Лукашенко стверджує, що нібито саме Україна першою почала стягувати війська до кордонів з Білоруссю.

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