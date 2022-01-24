Рішення вивезти з України членів сімей та частину співробітників посольства США в Києві викликане не так зростанням загрози вторгнення Росії, як логікою внутрішньополітичної ситуації в США. Таке припущення в коментарі LIGA.net висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, якби Держдепартамент США не зробив цього, то зіткнувся б із критикою всередині країни.

США постійно говорять про ризики погіршення ситуації з безпекою, тож було б дивно не піклуватися про членів сімей дипломатів, зазначив Подоляк.

За його словами, рішення Держдепу не вносить серйозних змін у роботу американських диппредставництв.

"Не потрібно ті чи інші внутрішні управлінські рішення урядів країн-партнерів перетворювати на будь-які "тривожні сигнали", — прокоментував радник голови Офісу президента. Він припустив, що це рішення можуть переглянути у лютому.

Що відомо

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте також

Від провокацій на Донбасі до санкцій. Що писали західні ЗМІ про агресію Росії проти України

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу