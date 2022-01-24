Рішення вивезти з України членів сімей та частину співробітників посольства США в Києві викликане не так зростанням загрози вторгнення Росії, як логікою внутрішньополітичної ситуації в США. Таке припущення в коментарі LIGA.net висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
За його словами, якби Держдепартамент США не зробив цього, то зіткнувся б із критикою всередині країни.
США постійно говорять про ризики погіршення ситуації з безпекою, тож було б дивно не піклуватися про членів сімей дипломатів, зазначив Подоляк.
За його словами, рішення Держдепу не вносить серйозних змін у роботу американських диппредставництв.
"Не потрібно ті чи інші внутрішні управлінські рішення урядів країн-партнерів перетворювати на будь-які "тривожні сигнали", — прокоментував радник голови Офісу президента. Він припустив, що це рішення можуть переглянути у лютому.
Що відомо
- 24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд (“санкціонований від’їзд”) державних службовців США та наказав виїхати членам родин (“обов’язковий від’їзд”) державних службовців США з посольства у Києві. Про це повідомляється на сайті Посольства США в Україні.
- Раніше світові ЗМІ повідомили, що Посольство США в Україні звернулося до Державного департаменту з проханням дозволити евакуацію частини персоналу на тлі зростання агресії Росії.
- У відповідь на дозвіл Державного департаменту США на евакуацію своїх дипломатів з України Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що країни Європи не збираються вивозити дипломатів з України на тлі можливої російської агресії. Він вважає, що нині не варто "драматизувати" ситуацію, поки переговори з Росією тривають.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
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