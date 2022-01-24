Заяви деяких країн про евакуацію з Києва та інших українських міст своїх дипломатів та членів їхніх родин в окремих випадках є маніпуляціями та підіграють Росії, яка намагається створити в Україні панічні настрої.

Про це в інтерв’ю BBC Україна повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Якщо люди перейдуть у стан паніки — це дуже небезпечна ситуація для країни. Тому далі маніпулювати буде набагато легше, а це — завдання РФ. І навіщо це роблять спільним наголосом решта партнерів — у нас тут є певні питання з цього приводу. Ми за відкриту публічну, світову дискусію з питання війни на території нашої країни", — зазначив посадовець.

За його словами, при цьому представники ЄС вже зробили заяви про те, що не бачать підстав для евакуації своїх дипломатів.

"Коли кажуть "Захід", такого спільного знаменника як "Захід" вже не існує. Є країни, які дотримуються демократії, а є країни, для яких гроші сьогодні є домінантою. Причому ці країни входять до ЄС, ці країни входять до НАТО. У цьому проблема", — наголосив секретар.

Данілов підкреслив, що українська влада цілком усвідомлює всі загрози.

"Ще раз хочу наголосити: ми цілком усвідомлюємо, що відбувається у світі. І ми не настільки нерозумні, щоб пробувати нами тут у якийсь спосіб маніпулювати. Не треба, ми це просили, ми це наголошували. Ми з великою повагою ставимося до всіх країн, вдячні їм за допомогу, але якщо чогось немає, то не треба казати, що воно є. А якщо воно є, треба казати, що воно є і називати прізвище, ім'я і по батькові, а не відкладати потім на майбутнє", — підсумував посадовець.

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