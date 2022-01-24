Заяви деяких країн про евакуацію з Києва та інших українських міст своїх дипломатів та членів їхніх родин в окремих випадках є маніпуляціями та підіграють Росії, яка намагається створити в Україні панічні настрої.
Про це в інтерв’ю BBC Україна повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
"Якщо люди перейдуть у стан паніки — це дуже небезпечна ситуація для країни. Тому далі маніпулювати буде набагато легше, а це — завдання РФ. І навіщо це роблять спільним наголосом решта партнерів — у нас тут є певні питання з цього приводу. Ми за відкриту публічну, світову дискусію з питання війни на території нашої країни", — зазначив посадовець.
За його словами, при цьому представники ЄС вже зробили заяви про те, що не бачать підстав для евакуації своїх дипломатів.
"Коли кажуть "Захід", такого спільного знаменника як "Захід" вже не існує. Є країни, які дотримуються демократії, а є країни, для яких гроші сьогодні є домінантою. Причому ці країни входять до ЄС, ці країни входять до НАТО. У цьому проблема", — наголосив секретар.
Данілов підкреслив, що українська влада цілком усвідомлює всі загрози.
"Ще раз хочу наголосити: ми цілком усвідомлюємо, що відбувається у світі. І ми не настільки нерозумні, щоб пробувати нами тут у якийсь спосіб маніпулювати. Не треба, ми це просили, ми це наголошували. Ми з великою повагою ставимося до всіх країн, вдячні їм за допомогу, але якщо чогось немає, то не треба казати, що воно є. А якщо воно є, треба казати, що воно є і називати прізвище, ім'я і по батькові, а не відкладати потім на майбутнє", — підсумував посадовець.
Що відомо
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
- 19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
- Група сенаторів США на чолі з республіканцем Джимом Бенксом підготувала законопроєкт про санкції проти оточення Путіна, зокрема і бізнесменів. Передбачається, що він набуде чинності безвідносно вторгнення Росії в Україну. Це вже четвертий такий законопроєкт.
- 21 січня Білий дім підтвердив свій намір надати Україні гелікоптери Мі-17 на тлі посилення напруження через російські війська поблизу українського кордону. У ніч проти 22 січня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлилася перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Сполучених Штатів Збройним силам України.
- Увечері 23 січня до Києва прибув борт зі США, який доставив понад 80 тонн військової допомоги для посилення обороноздатності України. Про це у Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
- 24 січня Польща та Латвія заявили, що уважно стежать за безпековою ситуацією в Україні та наразі не планують евакуацію своїх дипломатів та членів їхніх сімей. Грузія також поки що не має наміру вивозити співробітників своїх дипустанов.
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