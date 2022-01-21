Діти — один з основних факторів розповсюдження COVID-19 — епідеміологиня

Діти — є основним можливим фактором у розповсюдженні коронавірусу, однак на вакцинацію вони масово не приходять.

Про це Суспільному розповіла лікарка-епідеміологиня Центру первинної медико-санітарної допомоги №2 у Києві Наталя Шершень.

"Активність дитячого населення невелика. Але діти приходять і ми не відмовляємо у проведення вакцинації проти COVID-19 — дітей 12+. Проводимо вакцинацію, як рекомендовану. До десяти дітей можливо й приходять. Це в різний період, в різні часи. Тому що є і навчальний процес. Масового приходу дітей до пункту вакцинації немає. Вона невелика — кількість дитячого населення, яке охоплюється. Але вони приходять і ми їх вакцинуємо", — розповіла лікарка.

За її словами, підлітків від 12 років наразі вакцинують препаратом Comirnaty (Pfizer).

"Ефективність вакцинації проти коронавірусної хвороби вона вже визначена. Проведення вакцинації максимальне охоплення дитячого населення буде відповідно створювати максимальну кількість захищеного населення. Серед дитячого в тому числі. Це буде уповільнювати можливість розвитку коронавірусної хвороби. Діти є основним можливим фактором у розповсюдженні. Тому для того, щоб зупинити розповсюдження коронавірусної хвороби і є така практика вакцинувати дитяче населення", — наголосила Шершень.

Що відомо

Станом на 21 січня в Україні підтвердили 20 156 нових випадків захворювання на коронавірус, з них понад 2 тисячі пацієнтів госпіталізовано. Це найбільший рівень захворюваності від початку 2022 року.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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