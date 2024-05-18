У застосунку "Резерв+" вже авторизувались 150 тисяч людей

Станом на ранок 18 травня 150 тисяч українців вже успішно авторизувалися у застосунку "Резерв+", а у черзі — ще сотні тисяч запитів на реєстрацію.

Про це повідомили у Міноборони України.

У відомстві поінформували, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань противника його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно.

"Технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження. Нагадуємо, що термін для оновлення даних – 60 днів, тож виконати обов’язок встигнуть всі", — йдеться у повідомленні.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, що в перспективі цей застосунок має виконувати ще кілька задач. За його словами, зокрема йдеться про допомогу людині обрати свій шлях у війську.

"Мобільний застосунок "Резерв+" — це один з тих зручних сервісів, які пропонуються військовозобов’язаним, резервістам і призовникам для того, щоб оновити дані. Сам застосунок буде розвиватися, і туди будуть додаватися різні опції. Над цим працює потужна креативна команда, не новачки в у цій сфері", — сказав Лазуткін.

Він додав, що зараз на завершальній стадії впровадження у "Резерв+" електронний аналог військового облікового документа.

Що відомо про "Резерв+"

18 травня з набуттям чинності оновлено законопроєкту про мобілізацію запрацював мобільний додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Він доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market. "Резерв+" надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе.

З 18 червня у застосунку також з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус військовозобов'язаного, призовника або резервіста.

Як оновити дані у застосунку

після завантаження "Резерв+" потрібно зареєструватися за допомогою системи BankID НБУ, обрати свій банк та підтвердити авторизацію;

після авторизації потрібно підтвердити номер мобільного телефону;

після цього з'явиться запит на підтвердження поточної адреси проживання та електронної пошти.

якщо будь-які з цих даних змінилися, їх можна оновити, підтвердивши через смс-повідомлення, або код, який прийде на електронну пошту;

після оновлення даних потрібно обрати код із 4 цифр, за яким буде здійснюватись вхід у застосунок.

Як оновити дані у застосунку "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів також можна переглянути у короткій відеоінструкції.