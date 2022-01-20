Ляшко заявив про нову хвилю COVID-19. У чому її особливості

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

Про це під час пресконференції 20 січня заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Суспільного Андрій Стасюк.

"Вчора (19 січня — ред.) у світі зареєстрований черговий добовий рекорд кількості випадків від COVID-19 — майже 3,5 мільйона. Майже половина цих випадків була зареєстрована в Європі. В Україні зареєстровано 18 479 нових випадків коронавірусної хвороби. Це означає що в Україні розпочався черговий спалах коронавірусної хвороби", — зазначив міністр.

Ляшко пояснив, що причиною нової хвилі інфекції є штам "Омікрон".

"Штам "Омікрон" вже виявлений у 49 країнах, і в Україні — вже у 10 областях. До восьми, які були вчора, додались Івано-Франківська і Херсонська області, де теж зафіксовано циркуляцію штаму. Ми не можемо вже говорити про домінування штаму "Омікрон", але те, що він вже є на території України, говорить, що нам потрібно готуватись до великих цифр кількості випадків коронавірусу", — наголосив керівник МОЗ.

За його словами, центром поточного спалаху є західна Україна.

"Найбільш ускладнена епідситуація в Івано-Франківській області, яка за трьома із п’яти показників постанови Кабміну про адаптивний карантин зайшла в червоний рівень епіднебезпеки. МОЗ звернулось із листом до Кабміну із проханням скликати комісію та розглянути питання встановлення в Івано-Франківської області червоного рівня епідеміологічної небезпеки", — пояснив посадовець.

У чому відмінність від попередніх хвиль

Міністр розповів, що однією з причин швидкого поширення хвороби є менший інкубаційний період за інфікування штаму "Омікрон".

"Особливості "Омікрону" — те, що в нього значно менший інкубаційний період — від 2 до 5 днів. Передається він у сім разів швидше порівняно зі штамом "Дельта", який циркулював в Україні у попередню хвилю", — пояснив він.

За словами Ляшка, одним зі симптомів, характерних для "Омікрону", є біль у горлі.

"Але цей симптом реєструється у 50% інфікування "Омікроном", — наголосив міністр.

При цьому перебіг захворювання при інфікуванні штамом "Омікрон" викликає у хворих проблеми із дефіцитом кисню із меншою частотою, ніж за інфікування штамом "Дельта".

"Сьогодні завантаженість ліжок із киснем — 24%. Із них 15-17% пацієнтів, які потребують кисню", — зазначив Ляшко.

За його словами, загалом нині кількість шпиталізацій не така висока, як була за попередніх хвиль COVID-19.

"Кількість госпіталізованих не така у відсотковому відношенні, як була у попередні рази. Це свідчить про те, що інфікування і перенесення хвороби легше. Але з урахуванням того, що кількість інфікованих збільшується, то навантаження на медично систему також може бути, і може бути значне", — додав посадовець.

Міністр пояснив, що незначний відсоток тих, хто потребує шпиталізацій, нівелюється великою кількістю хворих. При цьому він додав, що нині в Україні зростає частка виявлення захворювання серед дітей у порівнянні із попередніми хвилями інфекції.

"Але найбільш критична група — це люди віком понад 60 років, люди, в яких є супутні захворювання", — наголосив голова МОЗ.

Що робитиме міністерство

Ляшко розповів, що МОЗ вивчає впровадження інших моделей надання клінічної допомоги при COVID-19.

"Наприклад, в Нью-Йорку, коли, була зовсім інша модель надання медичної допомоги, не локалізована виключно в ковідних лікарнях, бо велика кількість, майже 50% пацієнтів, виявлялись при наданні медичної допомоги за іншими патологіями, і протиепідемічний режим був переорієнтований у всіх закладах охорони здоров’я так, як на сезон грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій", — розповів посадовець.

Ляшко додав, що міністерство також розглядає зміну моделі оплати лікування хворих на COVID-19.

"Ми змінюємо навіть моделі оплати за лікування хворих на коронавірусну хворобу", — зазначив він.

Як захиститись

За словами Ляшка, дані з країн, де превалює штам "Омікрон", підтверджують, що серед людей, які повністю вакцинувались проти COVID-19, спостерігається низький рівень смертей та шпиталізацій. Він додав, що додатково імунну відповідь покращує бустерна вакцинація, яку рекомендують робити за 6 місяців після другого щеплення.

"Рекомендований курс проведення бустерної дози — від 6 до 9 місяців. Також в Україні дозволено вакцинувати дітей від 12 років. Минулого тижня був названий дозвіл вакцинуватись проти коронавірусної хвороби всім дітям незалежно від наявних щеплень відповідно до національного календаря щеплень", — наголосив міністр.

Що відомо

Станом на 20 січня в Україні підтвердили 18 479 нових випадків захворювання на COVID-19, що стало найбільшим показником від початку 2022 року.

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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