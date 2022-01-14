Носіння медичних масок робить людей привабливішими одне для одного — дослідження

Люди знаходять одне одного більш привабливими, коли нижня частини обличчя прикрита — найкраще коли медичною маскою. До такого висновки прийшли учені Уельсу, пише The Guardian.

"Наше дослідження показує, що обличчя вважаються найпривабливішими, коли вони закриті медичними масками. Можливо, це тому, що ми звикли до медичних працівників у синіх масках, а тепер асоціюємо їх з людьми, які займаються доглядом або медициною", — розповіли дослідники з Університету Кардіффа.

Вони додали, що найпривабливішим вважається обличчя, закрите одноразовою хірургічною маскою.

"Коли ми відчуваємо себе вразливими, ми можемо вважати, що носіння медичних масок заспокоює, і тому краще ставимося до того, хто їх носить", — пояснює Майкл Льюїс, один з учених, що проводив дослідження.

До пандемії вчені виявили, що медичні маски знижують привабливість людини, оскільки асоціюються з хворобою.

Науковці вирішили перевірити, чи змінилося це сприйняття з тих пір, як носіння маски стало звичним.

Читайте також

"Дихаєш, а кисень не потрапляє. Це катастрофа". Фоторепортаж з ковідної лікарні

Бустерну дозу вакцини проти коронавірусу дозволили робити всім українцям. Що варто знати

Життя після COVID-19: як вірус впливає на мозок і нервову систему

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу