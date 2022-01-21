Станом на 21 січня в Україні підтвердили 20 156 нових випадків захворювання на коронавірус, з них понад 2 тисячі пацієнтів госпіталізовано. Це найбільший рівень захворюваності від початку 2022 року. Від ускладнення захворювання померли 150 людей. Понад 86 тисяч українців вакцинувалися від коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Зафіксовано 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2464, медпрацівників – 429); Водночас 86 146 людей вакциновано проти COVID-19 за останню добу. Першу дозу отримали 29 250 людей, другу дозу – 34 905 людей, додаткову дозу отримали 736 людей, бустерну дозу – 21 255 людей", — ідеться у повідомленні.

Як повідомляє МОЗ, одужало від коронавірусної інфекції майже 4 486 пацієнтів, а госпіталізували у лікарні 2 226 хворих.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 819 538 осіб;

одужало – 3 576 268 осіб;

летальних випадків – 98 993;

проведено ПЛР-тестувань – 17 389 831.

МОЗ зазначає, що від початку вакцинальної кампанії щеплено понад 15 млн людей, а додаткову дозу – понад 12 тисяч людей, бустерну дозу – 167 тисяч людей. Загалом у країні проведено майже 30 мільйонів щеплень.

Що відомо

Станом на 20 січня в Україні підтвердили 18 479 нових випадків захворювання на коронавірус, з них понад 2 тисячі пацієнтів госпіталізовано. Це найбільший рівень захворюваності від початку 2022 року. Від ускладнення захворювання померли 131 людина. Понад 75 тисяч українців вакцинувалися від коронавірусу.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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