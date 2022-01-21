Понад 1,5 тисячі. Скільки хворих на COVID-19 виявили у Києві за добу

Станом на ранок 21 січня столичні медики підтвердили 1552 нових випадки COVID-19, при цьому через ускладнення захворювання померли 12 мешканців столиці.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"+1552 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 350 457)", — написав він.
За словами мера, за добу діагноз підтвердився у 864 жінок віком від 18 до 90 років, 535 чоловіків віком від 18 до 96 років, а також у 153 дітей і підлітків віком від 10 місяців до 17 років.
"Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (281), Деснянському (213) та в Оболонському (199) районах", — додав Кличко.
Протягом 20 січня жертвами хвороби стали шестеро жінок віком від 55 до 78 років та шестеро чоловіків віком від 47 до 83 років. При цьому у лікарнях опинились 59 хворих на коронавірус, ще 58 шпиталізовані із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
За добу подолати хворобу змогли 752 мешканці столиці. Загальна кількість одужань, зафіксованих у Києві, сягнула 330 030, зазначив мер.
Раніше Віталій Кличко повідомив, що одужав від COVID-19, який у нього діагностували 5 днів тому. Мер зазначив, що легкий та швидкий перебіг хвороби став можливими завдяки повному курсу вакцинації.
Що відомо
- Станом на ранок 20 січня столичні медики підтвердили 1409 нових випадків COVID-19, через ускладнення хвороби померли 12 киян.
- На ранок 21 січня в Україні підтвердили 20 156 нових випадків захворювання на коронавірус, з них понад 2 тисячі пацієнтів госпіталізовано. Це — найбільший рівень захворюваності від початку 2022 року.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
- Міністерство охорони здоров’я прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона українців.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
- Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.
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