Понад 1,5 тисячі. Скільки хворих на COVID-19 виявили у Києві за добу

Станом на ранок 21 січня столичні медики підтвердили 1552 нових випадки COVID-19, при цьому через ускладнення захворювання померли 12 мешканців столиці.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"+1552 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 350 457)", — написав він.

За словами мера, за добу діагноз підтвердився у 864 жінок віком від 18 до 90 років, 535 чоловіків віком від 18 до 96 років, а також у 153 дітей і підлітків віком від 10 місяців до 17 років.

"Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (281), Деснянському (213) та в Оболонському (199) районах", — додав Кличко.

Протягом 20 січня жертвами хвороби стали шестеро жінок віком від 55 до 78 років та шестеро чоловіків віком від 47 до 83 років. При цьому у лікарнях опинились 59 хворих на коронавірус, ще 58 шпиталізовані із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

За добу подолати хворобу змогли 752 мешканці столиці. Загальна кількість одужань, зафіксованих у Києві, сягнула 330 030, зазначив мер.

Раніше Віталій Кличко повідомив, що одужав від COVID-19, який у нього діагностували 5 днів тому. Мер зазначив, що легкий та швидкий перебіг хвороби став можливими завдяки повному курсу вакцинації.

Що відомо

Станом на ранок 20 січня столичні медики підтвердили 1409 нових випадків COVID-19, через ускладнення хвороби померли 12 киян.

На ранок 21 січня в Україні підтвердили 20 156 нових випадків захворювання на коронавірус, з них понад 2 тисячі пацієнтів госпіталізовано. Це — найбільший рівень захворюваності від початку 2022 року.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

Міністерство охорони здоров’я прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона українців.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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