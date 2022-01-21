Мер столиці повідомив, що вдруге одужав від коронавірусу

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив 21 січня, що одужав від COVID-19, який у нього діагностували 5 днів тому. Мер зазначив, що легкий та швидкий перебіг хвороби став можливими завдяки повному курсу вакцинації.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Він підступний тим, що має симптоми звичайної застуди: закладеність носа, невеликий кашель, відсутність температури. Тому, якщо з‘явилися такі симптоми, не полінуйтеся зробити швидкий тест. Минулими вихідними зробив його вдома і, отримавши позитив, у понеділок поїхав у лікарню. ПЛР підтвердив COVID-19", – розповів Віталій Кличко.

Кличко зазначив, що тепер він на собі знає як перебороти "Омікрон", однак лише два щеплення проти ковіду зробили перебіг хвороби нескладним і нетривалим.

"Сьогодні теж спочатку зробив тест на антиген, який показав мінус, після цього поїхав до лікарні. Все добре, вірусу немає", – підсумував Кличко.

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Що відомо

17 січня Віталій Кличко повідомив, що вдруге здав позитивний ПЛР-тест на коронавірус.

Попереднього разу Кличко захворів на коронавірусну хворобу в жовтні 2020 року.

Станом на ранок 21 січня столичні медики підтвердили 1552 нових випадки COVID-19, при цьому через ускладнення захворювання померли 12 мешканців столиці.

Станом на 21 січня в Україні підтвердили 20 156 нових випадків захворювання на коронавірус, з них понад 2 тисячі пацієнтів госпіталізовано. Це найбільший рівень захворюваності від початку 2022 року. Від ускладнення захворювання померли 150 людей. Понад 86 тисяч українців вакцинувалися від коронавірусу.

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