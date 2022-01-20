У Києві виявили 1409 нових випадків COVID-19

Станом на ранок 20 січня столичні медики підтвердили 1409 нових випадків COVID-19, через ускладнення хвороби померли 12 киян.
Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"+1409 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 348 905)", — написав він.
За словами мера, хворобу виявили у 729 жінок віком від 18 до 93 років, 543 чоловіків віком від 18 до 91 року, а також у 137 дітей і підлітків віком від 3 місяців до 17 років.
"Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (282), Дарницькому (222) та в Солом‘янському (188) районах", — додав мер.
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Кличко розповів що протягом доби у столиці було зафіксовано 12 летальних випадків від вірусу — померли шестеро жінок віком від 66 до 91 рок️у та шестеро чоловіків віком від 63 до 85 років. Загалом жертвами захворювання став 8401 киянин.
При цьому у лікарнях Києва опинились 47 пацієнтів із коронавірусом, ще 61 людина шпиталізована із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Протягом 19 січня подолати COVID-19 зміг 751 мешканець столиці. Загальна кількість зафіксованих одужань сягнула 329 278.
Що відомо
- Протягом доби 18 січня у Києві виявили 1268 хворих на COVID-19, через ускладнення хвороби померли 12 людей.
- Станом на 20 січня в Україні підтвердили 18 479 нових випадків захворювання на COVID-19, що стало найбільшим показником від початку 2022 року.
- Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
- Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.
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