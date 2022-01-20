У Києві виявили 1409 нових випадків COVID-19

Станом на ранок 20 січня столичні медики підтвердили 1409 нових випадків COVID-19, через ускладнення хвороби померли 12 киян.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"+1409 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 348 905)", — написав він.

За словами мера, хворобу виявили у 729 жінок віком від 18 до 93 років, 543 чоловіків віком від 18 до 91 року, а також у 137 дітей і підлітків віком від 3 місяців до 17 років.

"Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (282), Дарницькому (222) та в Солом‘янському (188) районах", — додав мер.

Кличко розповів що протягом доби у столиці було зафіксовано 12 летальних випадків від вірусу — померли шестеро жінок віком від 66 до 91 рок️у та шестеро чоловіків віком від 63 до 85 років. Загалом жертвами захворювання став 8401 киянин.

При цьому у лікарнях Києва опинились 47 пацієнтів із коронавірусом, ще 61 людина шпиталізована із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Протягом 19 січня подолати COVID-19 зміг 751 мешканець столиці. Загальна кількість зафіксованих одужань сягнула 329 278.

Що відомо

Протягом доби 18 січня у Києві виявили 1268 хворих на COVID-19, через ускладнення хвороби 12 людей.

Станом на 20 січня в Україні підтвердили 18 479 нових випадків захворювання на COVID-19, що стало найбільшим показником від початку 2022 року.

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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