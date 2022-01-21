До 59 тисяч на добу. МОЗ спрогнозував поширення COVID-19 у лютому

Міністерство охорони здоров’я прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона українців.

Про це в інтерв'ю Ліга Life заявив головний санітарний лікар України та заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

"Зараз немає фінальних прогнозів, багато змінних ще в процесі або обговорення, або з’ясування. За попередніми розрахунками, представленими Радою національної безпеки та оборони, 59 000 осіб може хворіти щоденно.

За словами посадовця, сумарно протягом лютого можуть захворіти близько одного мільйона українців.

"Я б назвав це доволі оптимістичними прогнозами", — зауважив Кузін.

Заступник міністра додав, що РНБО прогнозує пік захворюваності орієнтовно 20-25 лютого.

"Але наскільки швидким буде спадання, наскільки швидкою буде саме ця хвиля запускатися і в яких регіонах – поки що рано казати. За американськими прогнозами, які роблять для України, пікові показники захворюваності очікуються також приблизно на середину лютого і доволі швидке спадання до 1 квітня", — підкреслив він.

Ігор Кузін зауважив, що нова хвиля COVID-19 тривалістю до 1,5 місяця призведе до пікових навантажень на медичну систему і на роботу об’єктів критичної інфраструктури.

Що відомо

Станом на ранок 21 січня в Україні підтвердили 20 156 нових випадків захворювання на коронавірус, з них понад 2 тисячі пацієнтів госпіталізовано. Це — найбільший рівень захворюваності від початку 2022 року.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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